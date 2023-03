lavori-in-via-zanardi-a-bologna,-per-il-passante-entrano-in-gioco-le-trivelle:-le-strade-chiuse

Bologna, 22 marzo 2023 – Nel cantiere ‘zero’ del Passante scendono in campo le trivelle. Proseguono i lavori sui sottoservizi, propedeutici all’allargamento di autostrada e tangenziale, previsti dal progetto.

Alberi abbattuti nel cantiere del Passante di Bologna, residenti imbufaliti

Lunedì 27 marzo avrà inizio un intervento che riguarda lo scavo e la posa di un’infrastruttura di telecomunicazioni tramite una trivellazione teleguidata in via Zanardi all’altezza dell’incrocio con via Cobianchi.

Strade chiuse a Bologna, la mappa dei lavori in partenza dal 20 marzo 2023

L’intervento si svilupperà in più fasi e e avrà la durata di poco più di un mese.

Come cambia la mobilità: le strade chiuse

Nella prima fase, prevista dal 27 marzo al 31 marzo, via Cobianchi sarà chiusa all’altezza dell’incrocio con via Zanardi per consentire il raccordo fra la nuova infrastruttura e quella esistente.

Durante questa fase, sul posto verrà collocata la segnaletica con le indicazioni della viabilità alternativa per i residenti. Dopo i cinque giorni di lavori, via Cobianchi sarà riaperta.

Per quanto riguarda invece via Zanardi, sarà presente solo un restringimento della carreggiata mantenendo sempre il doppio senso di marcia per tutta la durata dei lavori.

Vittorio Ferla