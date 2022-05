Lavori pubblici, nuove strade a Savelletri e realizzazione di un rondò nella zona Asi Nord di Fasano

Gli interventi sono stati approvati ieri in Consiglio comunale e saranno realizzati grazie a fondi rinvenienti dal proprio bilancio

FASANO – A Savelletri 13 strade saranno rifatte e nella zona Asi Nord di Fasano sarà realizzata una rotatoria per la messa in sicurezza dell’area.

Nel Consiglio comunale di ieri, mercoledì 25 maggio, l’amministrazione comunale ha deliberato importanti interventi per la viabilità per un totale di oltre 100mila euro di risorse comunali impegnate.

A Savelletri sarà continuata la manutenzione straordinaria delle strade comunali, già avviata lo scorso anno con un tratto di via Orazio Flacco. In particolare, si interverrà sull’altro tratto di via Orazio Flacco e sulle tante piccole strade trasversali che presentano un asfalto molto deteriorato. Saranno rifatte: Via Mincio, Via Dalmazia, Via Pola, Via Del Porto, Via Marsala, Via Oms, Via Doria, Via Magellano, Via Toscana, Via Rismondi, Via Pigafetta e Via O. Flacco.

Per gli interventi è stata stanziata la somma di 55 mila euro rinvenenti dall’avanzo di amministrazione per investimenti.

«Gli interventi ci consentiranno di rendere Savelletri ancora più bella e accogliente, con strade nuove e soprattutto sicure, anche in vista della stagione estiva – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Grazie ai lavori, che inizieranno a giorni, la nostra marina potrà accogliere nel migliore dei modi i tanti visitatori e turisti che in questi mesi attraverseranno il nostro territorio».

Altri 62 mila euro sono stati invece stanziati per la realizzazione di un rondò nella zona Asi Nord di Fasano all’incrocio tra via Agricoltura e via dell’Industria. «Lo scopo principale dell’intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Gianluca Cisternino – è quello di migliorare gli standard di sicurezza, regolamentando la viabilità e dando la possibilità di completare l’estendimento della pubblica illuminazione a cura e spese della società concessionaria del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici. In questo modo metteremo in sicurezza l’incrocio migliorando la viabilità. Le opere finanziate, sia a Savelletri che nella zona industriale, ci consentono di continuare l’opera di rinnovamento integrale della rete viaria della nostra città».

