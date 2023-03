lavori-su-rete-viaria-cittadina,-il-comune-di-vibo-eleva-sanzioni-alle-ditte-che-non-ripristinano-il-manto-stradale

La rete viaria nel territorio comunale di Vibo Valentia è interessata in questi mesi da diversi interventi di posa in opera di infrastrutture digitali (fibra), dalla metanizzazione nelle frazioni marine e da interventi di potenziamento della linea elettrica che possono aver causato disagi alla viabilità. L’amministrazione comunale a tal riguardo ha da subito dato mandato agli uffici di vigilare sui tempi di esecuzione e sulle modalità con cui le lavorazioni vengono effettuate. Diverse sono state le sanzioni elevate alle varie ditte che stanno lavorando su Vibo Marina, Bivona e Vibo centro, viste le precarie condizioni in cui sono state ridotte le strade. A tal proposito in questi giorni le stesse ditte sono state diffidate ad effettuare in tempi brevi i ripristini definitivi di tutte le arterie interessate. Nonostante le rassicurazioni date dai vari referenti, l’amministrazione comunale rimane vigile affinché tutti gli interventi di ripristino vengano effettuati nei tempi previsti e nelle modalità opportune affinché le nostre strade possano ritornare percorribili senza le insidie derivanti da tali interventi.

Vittorio Ferla