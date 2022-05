L’annuncio del gruppo Rocco Forte Hotels

PUBBLIREDAZIONALE – La Masseria Torre Maizza seleziona per la stagione 2022 le seguenti figure: Maitre, Chef de Rang, Addetto Spiaggia, Cuoco Capo Partita, Facchino di Cucina, Cameriere/i, Bartender.

Si offrono contratti stagionali e secondo il CCNL Settore Turismo, inoltre la Masseria fornisce alloggio secondo disponibilità.

Per chiunque interessato/a, si può inviare il proprio Curriculum Vitae a recruitment.italy@roccofortehotels.com specificando per quale posizione candidarsi.

Il gruppo Rocco Forte Hotels analizzerà tutte le candidature ricevute ed i profili valutati idonei saranno convocati per un colloquio conoscitivo in struttura. Per maggiori informazioni è possibile consultare portale Careers sul sito ufficiale della struttura.

L’articolo Lavoro, Masseria Torre Maizza cerca nuove figure per la stagione 2022 proviene da GoFasano.