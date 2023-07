Lazio, Matteoni(MMG): “Bene piano investimenti edilizia sanitaria. Ora certezza tempi e procedure”

“Reputiamo assolutamente positivo il maxi piano di investimenti, varato dalla Regione Lazio, nel settore della edilizia sanitaria: un piano del valore complessivo di oltre un miliardo di euro in un comparto che ha estremo bisogno di interventi concreti ed efficaci e che prevede, ad esempio, la riapertura di strutture ospedaliere, adeguamenti sismici, nuove apparecchiature mediche e innovazioni tecnologie. Accogliamo dunque con soddisfazione l’aggiornamento del Piano di investimenti in edilizia sanitaria della Regione Lazio, con l’auspicio che adesso si possa operare con procedure chiare e tempi certi, perché il rilancio della sanità del nostro territorio non può davvero più aspettare”. Così, in una nota, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e fondatore della MMGroup, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica.

Ufficio Stampa