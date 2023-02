lazio,-rocca:-“partiamo-subito-con-la-giunta,-non-perdiamo-tempo.-velocemente-verso-numero-unico-del-soccorso”-(video)

FRANCESCO ROCCA 48,15% Voti 103658 ALESSIO D’AMATO 37,72% Voti 81197 DONATELLA BIANCHI 11,98% Voti 25793 SONIA PECORILLI 1,10% Voti 2369

“Sicuramente seguirò la sanità molto da vicino ma ancora non ho preso una decisione fa parte delle decisioni. Da subito faremo un intervento sulle liste d’attesa”.

Ha poi aggiunto “La prima delibera sarà sicuramente revocare quella delibera che ha regalato duemila ettari di tenuta agricola al comune di Roma, a un canone surreale. Poi, naturalmente, penseremo da subito a un intervento sulle liste d’attesa”. R riferendosi all’assegnazione al Campidoglio della gestione delle aziende agricole di Castel di Guido e della Tenuta del Cavaliere.

“La mia storia parla come un presidente del fare: stare in mezzo alla gente e dare risposte alle nostre comunità è azione politica. Non ho la tessera di partito, mi sono candidato con una lista civica, ed è ovvio che sarà un esercizio importante di ascolto, dialogo e mediazione”. Così Francesco Rocca intervistato nel corso dello speciale TgLa7.