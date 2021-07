LC Comunicazione è lieta di presentarvi “Lasciami andare”, il nuovo singolo e videoclip di Max Rasa.

“LASCIAMI ANDARE”, il nuovo singolo di Max Rasa

che suona come un inno alla libertà

Dal 1° luglio sarà on line “Lasciami andare”, il nuovo singolo di Max Rasa che inneggia alla libertà ritrovata e riconquistata come valore assoluto della vita.

In un momento dove tutto è messo in dubbio, un momento sterile delle idee, dove ogni cosa sembra un’assurdità nel quale ti senti in gabbia fisicamente e psicologicamente, ecco che nasce dal di dentro il desiderio di partire, viaggiare.

“Lasciami Andare”, suona come una metafora suggestiva volta a scoprire il mondo reale e al tempo stesso il sé “risvegliato” nel profondo.

Il viaggio non è rinuncia, né fuga, ma è nuova possibilità di vivere in maniera diversa, e avventurosa, strappandoti dalla routine quotidiana.

“Viaggiare liberi non per fuggire da dove si parte, perché ogni confine di fa sentire parte del mondo”

Il video è stato girato a Venezia che, nella sua unicità, rappresenta per l’artista bellezza e libertà.

Note biografiche