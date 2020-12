le-10-migliori-valvole-termostatiche-del-2020:-guida-all’acquisto

Le valvole termostatiche sono dei dispositivi ottimi per regolare la temperatura dei termosifoni, impostando la gradazione perfetta per ogni stanza. Capita spesso che stanze diverse abbiano temperature differenti in base alla conformazione della casa, alla struttura dell’impianto di riscaldamento o alle dimensioni della stanza stessa. Applicando una valvola termostatica sul termosifone è possibile regolare e scegliere la temperatura perfetta in base a tutte queste caratteristiche, in modo da avere una casa sempre calda e confortevole.

Alcune tra le più moderne valvole termostatiche smart, inoltre, permettono di rilevare la temperatura dell’ambiente e regolarla in automatico o di programmare l’accensione e lo spegnimento in base all’orario e altri fattori ambientali. Questo garantisce, oltre a un’elevata efficienza nel riscaldamento, anche un notevole risparmio di energia. Nonostante si tratti di dispositivi estremamente semplici da installare e settare, ci sono tante caratteristiche che è necessario conoscere per poterne selezionare una al meglio. In più, la presenza soprattutto online di numerosi modelli diversi, non aiuta certo nella scelta.

Per semplificarvi la vita abbiamo stilato una classifica delle 10 migliori valvole termostatiche selezionate in base alle loro caratteristiche e al rapporto qualità prezzo. In più abbiamo approfondito l’argomento tramite una pratica guida all’acquisto che vi fornirà tutte le informazioni di cui avete bisogno per poter acquistare in modo intelligente la vostra prossima valvola.

La classifica delle 10 migliori valvole termostatiche

Vediamo insieme quali sono le migliori valvole termostatiche attualmente sul mercato. Per ogni prodotto abbiamo indicato naturalmente caratteristiche, funzioni e prezzo in modo da aiutarvi il più possibile nella vostra scelta.

Buona lettura!

Valvola termostatica wifi Meross

Partiamo subito con un prodotto di altissima qualità con questa Valvola termostatica wifi Meross. Nello specifico si parla di una valvola intelligente che permette di gestire al meglio ogni termosifone impostando la temperatura desiderata.

La valvola è programmabile tramite app compatibile anche con sistemi vocali come Alexa e Google Assistant. L’unico appunto è che per poter funzionare al meglio è fondamentale che si sostituisca il proprio termostato classico con quello intelligente di Meross.

Fatto questo si avrà la possibilità di gestire fino a 16 valvole. Interessante la funzione di “rilevazione finestra aperta” che consente di arrestare immediatamente il riscaldamento nel caso in cui il dispositivo rilevi una finestra aperta. Questo permette di ottenere un risparmio importantissimo in termini di consumi energetici.

Testa termostatica intelligente Tado

Il secondo modello è questa Testa termostatica intelligente Tado dal design moderno. Se abbinata al kit base permette di connettersi con le altre valvole per ottenere un controllo della temperatura multi-zona intelligente.

La valvola offre una gamma di funzioni davvero molto interessanti. Grazie ai sensori riesce a monitorare la temperatura, l’umidità e la luce presente nell’ambiente in modo da autoregolarsi per ciò che riguarda il funzionamento. Tramite l’apposita app, potrete poi controllare il tutto attraverso dei report dettagliati. Si tratta di un dispositivo all’avanguardia che ottimizza il sistema di riscaldamento e permette di ottenere un risparmio pari anche al 30% sui consumi.

Il prezzo è davvero conveniente.

AGT Set 4 valvole programmabili

Se cercate un prodotto completo questo set di 4 valvole AGT potrebbe fare proprio al caso vostro. In particolare queste valvole termostatiche presentano un ampio display che permette di visualizzare informazioni come la temperatura, l’orario di accensione e lo stato generale del riscaldamento.

L’installazione è molto semplice in quanto risultano compatibili con le valvole meccaniche della maggior parte dei termosifoni. Tra le funzioni più interessanti segnaliamo sicuramente la possibilità di programmare la temperatura per il giorno e per la notte per tutti i giorni della settimana, con un massimo di 3 cicli giornalieri.

Un prodotto completo e con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Honeywell Home THR0924HRT

Anche questo Honeywell Home THR0924HRT è un kit di 4 valvole intelligenti, facili da installare. Per montarle, infatti, non è necessario alcun attrezzo specifico e sono compatibili con la maggior parte dei radiatori.

Queste valvole wireless permettono di programmare la temperatura di ogni singola stanza in maniera intelligente. In più sono l’ideale per contrastare gli sprechi di energia grazie alla funzione “finestra aperta” che permette di spegnere i riscaldamenti nel caso in cui vi sia un brusco calo di temperatura nell’ambiente. Lo schermo ampio e retroilluminato permette di visualizzare in ogni momento le informazioni circa la temperatura nella stanza ed è possibile andare a regolare quest’ultima tramite l’apposita manopola, senza per questo alterare la programmazione già presente.

Un prodotto davvero ottimo a un prezzo economico.

Eqiva CC-RT-Ble-EQ

Se siete orientati su prodotti più economici, ma comunque performanti, questa Eqiva CC-RT-Ble-EQ potrebbe fare al caso vostro. Tra le valvole termostatiche digitali è senza dubbio una delle più interessanti in quanto a praticità e funzioni.

La valvola è dotata di sistema Bluetooth e di un’app compatibile con sistemi operativi Android e iOs la quale permette di controllare fino a 10 diverse valvole. In più è comunque possibile regolare la temperatura direttamente sullo schermo presente sul dispositivo. Tra le funzioni più interessanti c’è quella “finestra aperta” che spegne i riscaldamenti nel caso in cui vi sia un brusco calo di temperatura causato dall’apertura degli infissi e quella antigelo che impedisce all’ambiente nel quale è montata di scendere al di sotto dei 5°.

Presenta anche il blocco per i bambini utile per proteggere i più piccoli.

Come detto il prezzo è davvero economico vista la qualità.

CALEFFI 2000

Altro prodotto da tenere d’occhio è questa testina termostatica CALEFFI 2000. Nello specifico le valvole termostatiche CALEFFI sono tra le migliori in termini di qualità ed efficienza. Questo modello presenta un sistema di regolazione manuale tramite manopola.

In particolare permette di andare a regolare la temperatura su una scala di numeri con un massimo di “5”. I numeri indicano un range di temperatura che va dai 7°, per quella più fredda, a 28° per quella più calda, indicata per l’appunto dal numero 5. L’installazione risulta molto semplice e intuitiva per un modello che garantisce un’elevata qualità a un prezzo tutto sommato molto conveniente.

Honeywell Home HR20

Anche la Honeywell Home HR20 è una valvola termostatica pratica e semplice da installare. Si monta infatti direttamente sul termosifone e permette di tenere sotto controllo la temperatura andando a impostare quella che più si preferisce.

In più presenta una pratica funzione che permette di programmarla in base a ben 4 diversi orari di attivazione durante il giorno. In questo modo è possibile avere sempre un ambiente caldo e confortevole, oltre ad avere un controllo sui consumi energetici con un risparmio di circa il 30%.

Tra le altre funzioni interessanti segnaliamo la funzione antigelo che evita che la temperatura possa scendere al di sotto dei 5° e la funzione per la sicurezza dei bambini. Insomma un ottimo prodotto a un prezzo davvero accessibile.

Honeywell Thera-4 Classic T3001W0

Questa Honeywell Thera-4 Classic T3001W0 è una valida alternativa rispetto alle soluzioni viste fino a ora. In particolare si tratta di una testa termostatica che permette di regolare la temperatura del radiatore sul quale viene applicata.

Parliamo di una valvola con classe di efficienza energetica A con consumi quindi davvero contenuti. La manopola permette di arrivare fino alla temperatura di 28°, perfettamente in linea con altri prodotti di pari qualità. Presenta anche la funzione antigelo la quale evita che l’ambiente scenda al di sotto dei 5°.

Un prodotto di piccole dimensioni, quindi facilmente applicabile anche con spazi ristretti, a un prezzo davvero molto conveniente.

Giacomini K470W

La valvola termostatica Giacomini K470W è un altro di quei prodotti che unisce perfettamente alta qualità e prezzi accessibili. La valvola è dotata di un display frontale, di tre pratici pulsanti per le varie funzioni e di una rotella per il controllo della temperatura.

Tramite l’app Giacomini Controll e l’apposita unità di sistema è possibile andare a creare un vero e proprio sistema di controllo da remoto, utilizzando il proprio smartphone per regolare la temperature e programmare gli orari di accensione. Tra le funzioni più interessanti riscontriamo quella “finestra aperta” che spegne i riscaldamenti nel caso di bruschi cali di temperatura, la funzione antigelo per evitare che la temperatura scenda al di sotto dei 5° e la funzione antigrippaggio che, una volta a settimana, apre e chiude la valvola per evitare calcificazioni.

Il prezzo è perfettamente in linea considerando che le valvole termostatiche Giacomini rappresentano senza dubbio un top di gamma.

Valvola termostatica Netatmo

Infine abbiamo la valvola termostatica Netatmo altra soluzione all’avanguardia per i vostri riscaldamenti. In particolare questa è pensata per garantire un controllo ottimale della temperatura riducendo i consumi.

Tra gli aspetti più interessanti ci sono senza dubbio le due modalità di funzionamento che offre. Con la modalità Priorità Comfort, ad esempio, si autorizza la valvola a riscaldare solo alcune stanze con una temperatura superiore a quella impostata di default, una funzione particolarmente utile per le stanze più fredde. La modalità Priorità Economia invece impone alle valvole di non andare mai oltre la temperatura impostata.

Presenta inoltre la funzione “finestra aperta” che ne limita il funzionamento in caso di finestre aperte. Un ulteriore plus è di sicuro la possibilità di consultare il Bilancio sul Risparmio Energetico il quale permette di impostare i consumi in base alle reali necessità della propria abitazione.

Prezzo anche in questo caso molto economico considerando la grande qualità delle valvole termostatiche Netatmo.

Come scegliere una valvola termostatica

Come promesso, dopo la classifica delle migliori valvole termostatiche, approfondiremo tutte quelle caratteristiche fondamentali per poter scegliere un buon modello. Per scegliere una valvola termostatica che si adatti alle vostre esigenze, infatti, è fondamentale che conosciate tutti gli aspetti principali che riguardano tali prodotti.

Vediamo insieme a cosa dovete prestare attenzione.

Tipologia e funzionamento

La prima cosa da comprendere è che tipo di valvola termostatica desiderate. Come più volte specificato, infatti, esistono diversi tipi di valvole termostatiche le quali hanno principi di funzionamento differenti tra loro.

In sostanza è possibile distinguere tra due tipologie principali:

Valvole termostatiche classiche: sono le valvole tradizionali che presentano un funzionamento totalmente meccanico. Queste, una volta installate, permettono di andare a impostare la temperatura gestendo il flusso d’acqua calda che viene immesso all’interno dei termosifoni. Per poterle regolare è necessario sempre un intervento manuale.

sono le valvole tradizionali che presentano un funzionamento totalmente meccanico. Queste, una volta installate, permettono di andare a impostare la temperatura gestendo il flusso d’acqua calda che viene immesso all’interno dei termosifoni. Per poterle regolare è necessario sempre un intervento manuale. Valvole termostatiche digitali o smart: queste sono delle valvole termostatiche più avanzate e moderne che possono essere comandate da remoto o che sono in grado di autoregolarsi. Agiscono tramite un motore il quale contiene un particolare liquido temostatico. Tramite dei sensori possono tener sotto controllo la temperatura ambientale, l’umidità, il clima e l’ora del giorno e della notte in modo da garantire sempre la temperatura appropriata. Questo comporta una riduzione dei consumi davvero significativa.

Bisogna specificare che le valvole termostatiche digitali si suddividono a loro volta in quelle wifi e quelle “semplici”. Nel primo caso sono collegate a un’unità centrale tramite radiofrequenza e offrono la possibilità di utilizzare l’apposita app in modo da ottenere un controllo completo della casa. Queste infatti vengono spesso utilizzate su vari radiatori in modo da poter regolare la temperatura di ogni singola stanza.

Le valvole termostatiche digitali che potremmo definire più semplici, invece, sono quelle che offrono esclusivamente la possibilità di autoregolarsi ma non quella di controllo da remoto. Queste ultime sono più indicate se dovete controllare un solo ambiente.

Compatibilità e installazione

Una volta scelto il tipo di valvola che si desidera è il momento di installarla e, soprattutto, di verificare che sia compatibile con i propri termosifoni. Le valvole termostatiche, infatti, non sempre sono compatibili con tutti i tipi di radiatori. In genere è importante verificare la misura dell’attacco, di cui, tra i più diffusi troviamo quello con un diametro di 30mm per 1,5 mm. Il tipo di attacco comunque non dovrebbe rappresentare un problema poi così grande in quanto la maggior parte delle valvole moderne è universale, quindi adatta a qualsiasi attacco, o comunque include degli appositi adattatori.

Per quanto riguarda l’installazione anche se non siete degli idraulici esperti non preoccupatevi in quanto non sono necessari attrezzi professionali e il tutto è generalmente molto semplice. Basta posizionare la valvola termostatica su quella meccanica del termosifone. In più per l’installazione non è necessario fermare l’intero impianto o svuotare i termosifoni a meno che i termosifoni siano sprovvisti di valvola meccanica.

Programmabilità

La programmabilità è un altro fattore importantissimo per le valvole termostatiche moderne. Poter programmare gli orari di accensione e spegnimento per i vari giorni della settimana è infatti una funzione che aiuta a risparmiare tantissimo sui consumi energetici. In genere le migliori valvole permettono di impostare dei cicli di temperature, solitamente 3 o 4 al giorno, in modo da differenziare ogni giornata. Questo è un aspetto importantissimo se si considera che, ad esempio, durante i week-end si avrà magari necessità di cicli di temperature differenti rispetto ai giorni lavorativi nei quali si è meno a casa.

Programmare vuol dire poter modellare ogni singolo giorno in base alle proprie esigenze e abitudini, in modo da avere sempre un ambiente confortevole tagliando sui costi della bolletta.

Funzionalità

Le funzionalità che è offre una valvola termostatica ci permettono di capire ulteriormente se quel dispositivo possa essere adatto alle nostre esigenze o meno. Ci sono infatti diverse funzioni che aiutano nella gestione dell’impianto di riscladamento.

Vediamo quelle più importanti.

Funzione memoria: la funzione memoria è quella funzione che permette di memorizzare un certo ciclo di temperatura e di non alterarlo in caso di cambi sporadici. Cosa vuol dire? In sostanza se si imposta un ciclo di temperatura per il quale, ad esempio, alle 22 si avrà una temperatura di 21° gradi, anche se per una volta si cambia manualmente la temperatura portandola a 25° perché magari quel giorno si ha particolarmente freddo, il giorno successivo la valvola continuerà a lavorare a 21° come precedentemente stabilito.

la funzione memoria è quella funzione che permette di memorizzare un certo ciclo di temperatura e di non alterarlo in caso di cambi sporadici. Cosa vuol dire? In sostanza se si imposta un ciclo di temperatura per il quale, ad esempio, alle 22 si avrà una temperatura di 21° gradi, anche se per una volta si cambia manualmente la temperatura portandola a 25° perché magari quel giorno si ha particolarmente freddo, il giorno successivo la valvola continuerà a lavorare a 21° come precedentemente stabilito. Funzione “finestra aperta”: si tratta di una delle funzioni più diffuse e utili in assoluto. Nello specifico grazie a questa funzione la valvola rileva bruschi cali di temperatura causati da una finestra o un infisso aperto e riduce la temperatura dei termosifoni o li spegne completamente. In questo modo si evitano inutili sprechi di energia.

si tratta di una delle funzioni più diffuse e utili in assoluto. Nello specifico grazie a questa funzione la valvola rileva bruschi cali di temperatura causati da una finestra o un infisso aperto e riduce la temperatura dei termosifoni o li spegne completamente. In questo modo si evitano inutili sprechi di energia. Funzione antigelo: altra ottima funzione del tutto automatica. Nel momento in cui la temperatura domestica scende al di sotto dei 5° la valvola si attiva evitando che la temperatura possa scendere ulteriormente. Si tratta di una funzione molto utile soprattutto di notte quando non si ha possibilità di intervenire direttamente.

altra ottima funzione del tutto automatica. Nel momento in cui la temperatura domestica scende al di sotto dei 5° la valvola si attiva evitando che la temperatura possa scendere ulteriormente. Si tratta di una funzione molto utile soprattutto di notte quando non si ha possibilità di intervenire direttamente. Funzione riscaldamento rapido o “Boost”: una funzione che permette di riscaldare in molto meno tempo determinati ambienti. Può essere particolarmente utile quando si ha poco tempo a disposizione e si necessita di una stanza alla giusta temperatura. Per ottenere questo risultato la valvola si aziona facendo lavorare i termosifoni alla massima temperatura per poi tornare a quella consueta.

una funzione che permette di riscaldare in molto meno tempo determinati ambienti. Può essere particolarmente utile quando si ha poco tempo a disposizione e si necessita di una stanza alla giusta temperatura. Per ottenere questo risultato la valvola si aziona facendo lavorare i termosifoni alla massima temperatura per poi tornare a quella consueta. Modalità vacanza: quando si parte per le vacanze o comunque si sta fuori casa per diversi giorni è praticamente inutile avere i riscaldamenti accesi. Con la modalità vacanza si chiede alla valvola di ignorare la solita programmazione. Disattivandola si ritorna ai normali cicli di temperatura.

quando si parte per le vacanze o comunque si sta fuori casa per diversi giorni è praticamente inutile avere i riscaldamenti accesi. Con la modalità vacanza si chiede alla valvola di ignorare la solita programmazione. Disattivandola si ritorna ai normali cicli di temperatura. Funzione blocco comandi o sicurezza bambini: infine l’ultima funzione riguarda la sicurezza dei più piccoli. Le migliori valvole infatti permettono di attivare questa funzione che blocca letteralmente i comandi in modo da evitare che i bambini possano interagire con il termostato alterando la temperatura della stanza.

Praticità e facilità di utilizzo

Per praticità d’uso si intende la facilità con la quale avviene la regolazione della temperatura. In generale ci sono diversi modi con i quali potete interagire con la vostra valvola, e questo dipende proprio dal tipo di valvola che sceglierete.

In linea di massima le valvole termostatiche moderne presentano un pratico display LCD che permette di avere a disposizione informazioni molto più chiare come la temperatura, i dati ambientali e la programmazione in generale e, spesso, prevedono anche dei tasti utili per regolare le varie funzioni. Si tratta di valvole molto pratiche e ideali per chi è alle prime armi.

Se si parla di valvole più classiche a manopola è chiaro che queste non presentano alcun display ma che la regolazione avvenga in maniera molto più “meccanica”. La loro intera struttura è costituita da una manopola sulla quale sono in genere indicati dei numeri che si riferiscono ai vari livelli di temperatura. Anche in questo caso il funzionamento non è particolarmente difficile anche se potrebbe risultare molto meno intuitivo.

Infine, come detto, esistono anche delle valvole termostatiche wireless che permettono di controllare le varie funzioni tramite apposite app. Ogni valvola ha la sua applicazione specifica anche se generalmente queste risultano tutte molto intuitive e semplici da utilizzare.

In questo caso la scelta dipenderà molto dalla vostra praticità con questi sistemi e dalla vostra esperienza in merito.

Consumi e risparmio

Un altro fattore di cui tener conto è l’effettivo risparmio sui consumi energetici che può garantire una valvola termostatica. Chiariamo innanzitutto che, una volta installata una valvola termostatica, a prescindere dalla tipologia che si andrà ad acquistare, ci sarà comunque un risparmio energetico notevole.

Chiarito questo concetto è evidente che le valvole termostatiche smart garantiscano un risparmio superiore rispetto a quelle più classiche. Nello specifico questo risparmio può essere quantificato con un 30%/40%, di sicuro una percentuale notevole. Questo perché le valvole smart risultano molto più “intelligenti” grazie alla programmazione e alla possibilità di tenere sempre sotto controllo i consumi mediante app.

Marca

La marca, come per la maggior parte dei prodotti di consumo, può essere un indicatore della qualità della valvola che andrete a scegliere. Tra i migliori marchi segnaliamo di sicuro Tado, Honeywell, Netatmo e Meross mentre, per quanto riguarda il Made in Italy, Giacomini e Caleffi sono senza dubbio tra le migliori.

Prezzo

Qual è il prezzo giusto da pagare per una valvola termostatica? Una risposta univoca non esiste, o meglio, dipende naturalmente dalla tipologia che andrete a scegliere. Per una valvola tradizionale, ad esempio, si spende mediamente tra i €13 e i €20 in quanto offre molte meno funzioni.

Per una valvola smart, invece, si parla di cifre che partono dai €45 a salire fino ad arrivare a prodotti che possono costare anche intorno ai €300.

Il consiglio che vi diamo però non è tanto quello di guardare al prezzo della valvola come una spesa ma come un investimento in quanto, come visto, installare un dispositivo di questo genere permette di avere importanti risparmi in termini di consumi sul lungo termine.