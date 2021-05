le-13-copertine-di-batman:-il-mondo,-con-storie-realizzate-da-altrettanti-gruppi-di-autori-locali

Il 14 settembre, pochi giorni prima del Batman Day, uscirà un’antologia dedicata alle avventure dell’Uomo pipistrello in giro per il mondo. E tra i vari paesi toccati da questo “tour” c’è anche l’Italia

Anche se l’Uomo pipistrello combatte la sua battaglia contro il crimine principalmente a Gotham City, le sue imprese hanno un’eco internazionale. Proprio per celebrare la portata globale di uno degli eroi più amati nel campo dei fumetti, a settembre Dc Comics lancerà una pubblicazione speciale intitolata Batman: Il Mondo, pubblicata in Italia da Panini Comics. Si tratta di un’inedita antologia cartonata, un volume di 184 pagine in cui disegnatori e autori di tutto il mondo – spesso anche solitamente estranei all’universo Dc – racconteranno nuove storie del Cavaliere oscuro ambientate per la prima volta nei loro rispettivi paesi. “Batman è diventato una vera icona pop conosciuta in tutto il mondo”, ha dichiarato Jim Lee, editore e direttore creativo Dc: “Con questo volume vogliamo mostrare ai fan di tutto il pianeta che Batman non è solo un personaggio, ma un fenomeno che trascende le lingue e i confini”.

L’antologia è inaugurata dalla coppia ormai rodata e acclamata formata dallo scrittore Brian Azzarello e dal disegnatore Lee Bermejo (Batman: Dannato, Joker, Lex Luthor: Man of Steel, Batman/Deathblow). Nella prima storia, intitolata Città globale, l’eroe riflette sul tempo trascorso a Gotham a proteggere la città e i suoi abitanti da minacce di ogni sorta, ma comprende anche che la chiamata alla giustizia non conosce confini, innescando così i ricordi di una serie di avventure che ha vissuto in giro per il mondo. In particolare lo vedremo impegnato a sconfiggere nemici in Francia, Spagna, Germania, Repubblica ceca, Polonia, Turchia, Messico, Brasile, Corea, Cina, Russia e Giappone.

Ovviamente ci sarà spazio anche per l’Italia: l’avventura nel nostro paese sarà realizzata dal quartetto formato da Alessandro Bilotta (Mercurio Loi, Dylan Dog) ai testi, Nicola Mari (Dylan Dog) ai disegni, Giovanna Niro (Dylan Dog, Chrononauts) ai colori e Andrea Accardi (Chambara) al lettering. Più precisamente in questa storia, intitolata Ianus, Batman sarà a Roma, alle prese con un nemico tutto italiano, piegando lo stile classico di questo supereroe a una sensibilità decisamente locale. In tutti i paesi coinvolti, Batman: Il Mondo uscirà in contemporanea martedì 14 settembre, giusto in tempo per anticipare di pochi giorni il Batman Day 2021, la cui data quest’anno è ufficialmente fissata al 18 settembre.

