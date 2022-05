Le 24 migliori agenzie di marketing di TikTok nel 2022 Roma

Con oltre 2,6 miliardi di download globali, TikTok è diventato rapidamente una delle principali piattaforme di social media oggi sul mercato. Sebbene l’app sia nata come piattaforma per rivolgersi alle generazioni più giovani, i marchi stanno iniziando a vedere i vantaggi che TikTok può apportare alle loro attività. Ma per alcuni, navigare nella piattaforma video in formato breve può essere complicato, motivo per cui abbiamo elencato le migliori agenzie di marketing TikTok per aiutare il tuo marchio a raggiungere nuove vette.

Nel caso non l’avessi notato, TikTok è un grosso problema. Con oltre 2,6 miliardi di download (200 milioni solo negli Stati Uniti) , TikTok è diventato importante quanto Instagram e Snapchat oggi, eppure è ancora trascurato più spesso di quanto si pensi. Poiché molti marchi faticano a prendere piede su TikTok, molti stanno valutando la possibilità di collaborare con le agenzie di marketing TikTok nel prossimo anno.

Questa piattaforma di social media, precedentemente nota come Musical.ly , è stata rilasciata nel 2016 dal conglomerato cinese ByteDance e ha fatto il giro del mondo, diventando rapidamente la piattaforma di social media in più rapida crescita. Nel 2021, TikTok ha raggiunto oltre un miliardo di utenti attivi mensili e questa base di utenti continua a crescere ogni giorno.

I marchi e le aziende semplicemente non possono ignorare questa piattaforma a causa del suo fascino di massa per le giovani generazioni. Se le aziende vogliono commercializzare la Gen Z, questa è la piattaforma per farlo. Tuttavia, come per altre piattaforme di social media, il marketing su questo mezzo non è un compito facile. Avrai bisogno di esperti che hanno studiato e sperimentato la piattaforma e hanno formato una profonda comprensione dei dettagli di TikTok. Abbiamo svolto le nostre ricerche e messo insieme questo elenco di agenzie che rimangono all’avanguardia e sono diventate esperti di TikTok in un breve periodo di tempo.

Ecco le 21 migliori agenzie di marketing TikTok al mondo:

Descrizione: NoGood, uno dei primi partner di crescita di ByteDance negli Stati Uniti, aiuta le startup e le imprese a raggiungere una vera crescita basata sui dati. La strategia TikTok di NoGood si concentra sulla partnership tra contenuti organici e a pagamento attraverso una strategia 30-60-90 aggressiva e multi-funnel. In qualità di partner TikTok a lungo termine, NoGood ha sviluppato le migliori pratiche per la pubblicità TikTok in quanto è in grado di testare le funzionalità beta e il targeting della campagna. I clienti di NoGood possono stare al passo con la concorrenza perché le sue intuizioni di alto livello e gli esperimenti comprovati offrono loro il miglior ROI.

Anno di fondazione: 2017

Dimensioni del team: 11-50 dipendenti

Servizi: Performance Marketing, Growth Marketing, Marketing Analytics

Clienti: TikTok , P&G, Nike, Microsoft

Casi studio:

Contenuto Tiktok: https://nogood.io/2020/04/18/brands-killing-it-on-tiktok-2020/

Descrizione: The Influencer Marketing Factory è un’agenzia che opera su molti dei principali canali di social media, incluso TikTok. Si concentrano sulla connessione della tua attività con gli influencer di TikTok rilevanti identificando il pubblico attuale e potenziale della tua attività. Una volta che l’agenzia comprende i tuoi obiettivi di business, si impegna a fornire risultati e ROI eccezionali.

Anno di fondazione: 2018

Dimensioni del team: 11-50 dipendenti

Servizi: Influencer Marketing, Marketing Digitale, Pubblicità

Clienti: Google, Snapchat, Hilton

Casi studio:

Contenuto Tiktok: https://theinfluencermarketingfactory.com/best-tiktok-tips-tricks-from-tiktokers-updated-2020/ :

Descrizione: Fanbytes è una delle nostre agenzie di marketing TikTok che lavora con aziende che si concentrano principalmente sulla fascia demografica della Gen Z. Poiché l’agenzia si concentra sul pubblico di età compresa tra 13 e 25 anni, significa che il team può garantire risultati su piattaforme come TikTok per i clienti con il loro approccio unico. Il team è composto da tecnici e professionisti del settore che capiscono come i marchi dovrebbero entrare in contatto con un pubblico più giovane.

Anno di fondazione: 2015

Dimensioni del team: 51-200 dipendenti

Servizi: marketing digitale, marketing mobile, pubblicità

Clienti: Universal, McDonalds, Sony Music

Casi studio:

Contenuto Tiktok: https://fanbytes.co.uk/case-studies/tik-tok-ads-case-study/

Descrizione: Sugarfree è un’agenzia unica in questo elenco, in quanto questa è una delle agenzie di marketing di TikTok che ha aiutato il lancio di TikTok negli Stati Uniti e in Europa e ha aiutato gli influencer ad adottare l’ormai popolare piattaforma di social media. Il team di SugarFree sta ora prendendo ciò che ha imparato e sta lavorando con altri clienti per aiutarli a lanciarsi su questa piattaforma. L’agenzia offre una solida pianificazione della campagna, una strategia creativa, la creazione di contenuti e rapporti dettagliati.

Anno di fondazione: 2018

Dimensioni del team: 11-50 dipendenti

Servizi: influencer marketing, social media marketing, creatori di contenuti

Clienti: Airbnb, Gillette, Unilever

Casi studio:

Contenuto Tiktok: https://sugarfree.agency/case-studies/tik-tok/

Descrizione: Viral Nation ha lavorato in molti settori diversi tra cui eCommerce, app mobili, giochi e CPG. L’esperienza di Viral Nation spazia dall’influencer marketing al performance marketing e su tutte le piattaforme e i canali come TikTok. L’agenzia ha un team di talento che ha creato e realizzato alcune delle campagne più virali e di successo per i clienti.

Anno di fondazione: 2014

Dimensioni del team: 51-200 dipendenti

Servizi: Influencer Marketing, Creazione di contenuti, Social Media Marketing

Clienti: Twitch, Victoria’s Secret, Aston Martin

Casi studio:

Contenuto Tiktok:

https://www.viralnation.com/blog/15-tiktok-statistics-marketers-need-to-know-2020-key-demographics-and-data/

Descrizione: Home of Performance (Hop) è un’agenzia di marketing digitale con sede a Dubai. Hanno esperienza in più aree e offrono prestazioni elevate per i clienti. L’agenzia comprende TikTok come una piattaforma emergente che non può essere ignorata da aziende e marketer. Con questa conoscenza, sono diventati esperti nella pubblicità TikTok e aiutano le aziende a stabilire i loro marchi sulla piattaforma di social media più virale attraverso la pubblicità TikTok.

Anno di fondazione: 2019

Dimensioni del team: 11-50 dipendenti

Servizi: Inbound Marketing, Marketing Digitale, Contenuti Creativi

Clienti: Gymnation, HTMi, The Healthy Home

Casi studio:

Contenuto Tiktok:

https://www.hop.rocks/tiktok-ads/

Descrizione: WeQ si concentra sulla promozione della crescita delle app mobili in particolare nella regione dell’Asia Pacifica (APAC). Per fare ciò, l’agenzia utilizza una varietà di soluzioni tecnologiche. Il team di WeQ lavora direttamente con il team di TikTok per impostare campagne e integrazione tecnologica sulla piattaforma WeQ per tutti i clienti. WeQ lancia campagne su TikTok ottimizzate per creare la migliore creatività e prestazioni per i clienti.

Anno di fondazione: 2014

Dimensioni del team: 51-200 dipendenti

Servizi: Performance Marketing, Mobile Marketing, Acquisizione Utenti

Clienti: DailyHotel, AllStay, Akinasista

Contenuto Tiktok:

https://weq.com/tiktok-in-2020-everything-you-have-to-know-to-launch-your-own-mobile-advertising-campaign/

Descrizione: L’agenzia Zorka crea annunci e storie coinvolgenti e redditizie. L’agenzia collabora con i principali marchi per sviluppare campagne pubblicitarie innovative su tutte le piattaforme di social media come YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook, ecc. Il team è efficace nella comunicazione e offre utili competenze di mercato.

Anno di fondazione: 2014

Dimensioni del team: 51-200 dipendenti

Servizi: Influencer Marketing, Strategia Creativa, Performance Marketing

Clienti: Uber, Domino’s, WeWork

Casi studio:

Contenuto Tiktok: https://www.youtube.com/watch?v=rTAYyDNdkvA&feature=emb_title

Descrizione: In qualità di leader di mercato nell’influencer marketing, Pulse Advertising ha partnership con Instagram, TikTok e Snapchat. L’agenzia creativa e mediatica si concentra sul colmare il divario tra creatività eccezionali, influenze efficaci e performance marketing.

Anno di fondazione: 2014

Dimensioni del team: 51-200 dipendenti

Servizi: Social Media Marketing, Influencer Marketing, Social Strategy

Clienti: L’Oréal, Swatch Group, PUMA

Casi studio:

Contenuto Tiktok:

https://www.pulse-advertising.com/blog/2019/03/20/6-stats-to-know-about-tiktok-how-to-do-influencer-marketing-on-tiktok/

Descrizione: Mediakix riunisce i più grandi marchi del mondo e i migliori influencer per produrre campagne di social media di grande impatto. Il team ha anni di esperienza e ha sviluppato un processo efficace che offre alle aziende il miglior ROI e le migliori prestazioni. L’agenzia è basata sui dati e utilizza i dati proprietari delle campagne provenienti da anni di lavoro sulle campagne sui social media per fornire strategie e tattiche. Di tutte le nostre agenzie di marketing TikTok in questo elenco, MediaKix è in circolazione da più tempo.

Anno di fondazione: 2011

Dimensioni del team: 11-50 dipendenti

Servizi: TikTok, Youtube e Instagram Influencer Marketing

Clienti: Exxonmobil, Fairmont Hotels & Resorts, Blue Apron

Casi studio:

Contenuto Tiktok:

https://mediakix.com/blog/tiktok-marketing-campaigns-case-studies/

11. NeoReach

Descrizione: NeoReach è sia un’agenzia di marketing TikTok che una piattaforma di marketing per influencer. Il loro database TikTok proprietario, Tikscore , è in grado di monitorare i creatori di TikTok in più rapida crescita e classificare le migliori tendenze e canzoni. Il loro team di esperti gestisce il processo end-to-end di lavoro con gli influencer, dall’approvvigionamento e la negoziazione dei contratti alla distribuzione di campagne e al reporting delle prestazioni.

Anno di fondazione: 2011

Dimensione squadra: 10-15

Servizi: Influencer Sourcing, Reporting sulla performance,

Clienti: Airbnb, Netflix, Amazon

Casi studio:

Contenuto Tiktok:

Blog Neoreach

Descrizione: Ovviamente è un’agenzia di marketing di influencer a servizio completo che lavora con i clienti dall’inizio alla fine. Hanno oltre 400.000 influencer nel loro database e hanno una conoscenza approfondita del panorama dei social media. Si sforzano di creare campagne personalizzate in base alle esigenze dell’azienda.

Anno di fondazione: 2014

Dimensioni del team: 11-50 dipendenti

Servizi: Social Media Marketing, Influencer Marketing, Acquisizione Clienti

Clienti: Ulta Beauty, Lyft, Amazon

Casi studio:

Contenuto Tiktok:

https://www.obvious.ly/blog/2020/3/27/4-reasons-its-time-to-test-tiktok

13. Pubblico

Descrizione: Inizialmente concentrandosi sul marketing nell’industria dei giochi, da allora Audiencely si è espansa nella tecnologia e nello stile di vita. L’agenzia ha un elenco di oltre 5.000 influencer con cui lavorano spesso su piattaforme tra cui TikTok, Instagram, YouTube e Twitter. Il loro processo di gestione degli influencer include la sponsorizzazione, la gestione dei canali, la creatività, la gestione degli eventi e la distribuzione dei prodotti.

Anno di fondazione: 2018

Dimensioni del team: 15-25 dipendenti

Servizi: Influencer Marketing, Social Media Marketing, Social Media Strategy

Clienti: Disney, Reese’s, EA Games

Casi studio:

Contenuto Tiktok:

https://www.tiktok.com/@audiencly?lang=en

Descrizione: Utilizzando dati e approfondimenti sulle prestazioni, questa agenzia garantisce risultati per i suoi clienti. Indipendentemente dal tuo obiettivo aziendale, Socially Powerful comprende le strategie social e offre risultati ai propri clienti in termini di consapevolezza del marchio, visualizzazioni di video, download di app e vendite.

Anno di fondazione: 2016

Dimensioni del team: 51-200 dipendenti

Servizi: Influencer Marketing, Amplificazione dei contenuti, Strategia del marchio

Clienti: Pepsico, Hyundai, Timberland

Casi studio:

Contenuto Tiktok: https://sociallypowerful.com/influencer-marketing/tiktok-influencers

Descrizione: Sociably è specializzato nel mercato del lusso e ha creato campagne TikTok esclusive per alcuni dei più grandi marchi di lusso. L’agenzia ha una profonda conoscenza della base di clienti del lusso e gestisce le campagne dalla strategia al risultato finale.

Anno di fondazione: 2013

Dimensioni del team: 11-50 dipendenti

Servizi: Social Content Marketing, Influencer Marketing, Gestione campagne

Clienti: Jimmy Choo, Ferrari, Overfinch

Casi studio:

Contenuto Tiktok: https://sociably.co/does-tiktok-work-for-luxury/

Descrizione: Digital Sukoon, con sede in India, ha una vasta esperienza nel settore e offre soluzioni e strategie di marketing affidabili per i clienti. Funzionano su tutte le piattaforme di social media, incluso TikTok, e collaborano con molti influencer per fornire potenti campagne di marketing in settori come l’intrattenimento e la politica.

Anno di fondazione: 2013

Dimensioni del team: 11-50 dipendenti

Servizi: marketing digitale, sviluppo siti web, social media marketing

Clienti: Panorama Studios, Reliance Entertainment, Asus

Casi studio

Descrizione: questa agenzia è riconosciuta come un’agenzia di influencer d’élite e offre campagne di marketing di influencer basate sull’intento. L’agenzia lavora con marchi e clienti nello sviluppo della strategia, nella gestione dei progetti, nelle campagne di marketing e in molte altre aree per fornire contenuti organici e autentici.

Anno di fondazione: 2011

Dimensioni del team: 11-50 dipendenti

Servizi: Influencer Marketing a servizio completo, contenuti strategici, Creative Talent Sourcing

Clienti: Southwest, Zumba, Vanity Fair

Casi studio:

Contenuto Tiktok: https://hireinfluence.com/blog/mtv-tik-tok-an-inside-look-at-campaign-success/

Descrizione: Stargazer offre una gestione completa delle campagne per i marchi. Come alcune delle altre agenzie di marketing di TikTok in questo elenco, Stargazer utilizza una tecnologia proprietaria per comprendere segmenti di pubblico diversi e guidare i risultati della campagna. Stargazer ha milioni di creatori nella sua rete che funziona su piattaforme di social media come YouTube, Instagram, Snapchat e TikTok. Sono esperti nella creazione di strategie di marketing per influencer efficaci, che includono qualsiasi cosa, dalla creatività, alla gestione, al monitoraggio e alla creazione di report.

Anno di fondazione: 2016

Dimensioni del team: 11-50 dipendenti

Servizi: Influencer Marketing, pubblicità online, acquisizioni utenti

Clienti: Instacart, Mojo, Bodybuilding.com

Casi studio:

Contenuto Tiktok: https://www.stargazer.co/tiktok/tiktok-self-service-ad-platform-network-everything-you-need-to-know/

Descrizione: Lead Million è un’agenzia di marketing digitale che sfrutta potenti canali multimediali come TikTok per una crescita efficace dei marchi. L’agenzia comprende piattaforme come TikTok e come sfruttarle per lead, download, utenti attivi e altri obiettivi per i clienti. L’agenzia lavora con collaboratori di alto livello e offre servizi TikTok esclusivi per i marchi.

Anno di fondazione: 2018

Dimensioni del team: 51-200 dipendenti

Servizi: marketing digitale, sviluppo di app mobili, gestione dei social media

Clienti: Synergy, Pandit Auto, Mahindra

Casi studio:

Contenuto Tiktok: http://www.leadmillion.com/tik-tok-ads/

Descrizione: GrowMojo ​​ha un processo unico che consente loro di essere eseguiti su tutte le piattaforme di marketing. L’agenzia costruisce i profili dei clienti per scoprire le opportunità e le tattiche più efficaci per i clienti. GrowMojo ​​ha strategie e tecniche di marketing innovative per garantire che i clienti siano all’avanguardia.

Anno di fondazione: 2018

Dimensioni del team: 11-50 dipendenti

Servizi: SEM, Acquisizione Clienti, Social Media Marketing

Contenuto Tiktok: https://growmojo.com/tiktok-advertising-agency/

Descrizione: DigitalOye è un’agenzia molto acclamata in India che offre vari servizi tra cui il social media marketing. L’agenzia lavora su una serie di aree diverse per le tue campagne di marketing TikTok come idee per i contenuti, targeting efficace, ottimizzazione della campagna, ecc.

Anno di fondazione: 2010

Dimensioni del team: 11-50 dipendenti

Servizi: marketing digitale, performance marketing, email marketing

Clienti: Dermatologia estetica, The Fertility Clinic, iGenetic

Casi studio:

Contenuto TikTok: https://www.digitaloye.com/blog/tiktok-marketing-how-to-advertise-on-tiktok

Descrizione: con sede a Detroit, Michigan, questa agenzia di marketing di 13 anni adotta un approccio diretto e senza fronzoli all’influencer marketing. Il loro nuovo braccio di distribuzione, Outloud Media , si concentra sui contenuti creativi e sulle piattaforme social in crescita attraverso le relazioni che hanno costruito con influencer e creatori di alto calibro.

Anno di fondazione: 2008

Dimensione squadra: 50+

Servizi: Strategia di marketing per influencer, distribuzione dei media

Clienti: 23andMe, Casper, Grubhub

Casi studio:

• Campagna #TeamTrees

Contenuto TikTok: https://www.outloudgroup.com/tiktok-influencer-marketing-agency

Descrizione: Moburst è uno dei leader mondiali nel marketing di app mobili. Il 46% delle 15 app al mondo con oltre 1 miliardo di download funzionano esclusivamente con Moburst. Clienti che cercano di dominare l’app store con obiettivi di conversione dei download di app, Moburst fa per te! Attraverso il loro approccio basato sui dati alla collaborazione con gli influencer, Moburst offre un servizio completo di gestione delle campagne, produzione video interna e monitoraggio delle prestazioni.

Anno di fondazione: 2013

Dimensione squadra: 51-200

Servizi: Strategia Mobile, Ottimizzazione App Store, Acquisti Media

Clienti: Shopkick, Phillips, Robinhood

Casi studio

Contenuto TikTok

https://www.moburst.com/tiktok/

Descrizione: OK COOL è uno studio creativo a servizio completo specializzato in social media. Sono anche consulenti creativi ufficiali di TikTok, Facebook e Instagram, oltre a collaborare con molti dei marchi e delle agenzie leader nel mondo. Il loro pacchetto strategico di 5 mesi TikTok garantisce 10.000 follower in soli 5 mesi attraverso la creazione di contenuti in loco, l’approvvigionamento di talenti, la gestione dei progetti, approfondimenti e reportistica.

Anno di fondazione: 2017

Dimensione squadra: 201-500

Servizi: Consulenza Sociale, Design, Esperienze Digitali

Clienti: Diesel, Taco Bell, Nike

Casi studio:

• Nike

• TikTok

Contenuto TikTok:

https://www.okcool.io/okcool-tiktok-studio

Beh, il gioco è fatto! Un elenco delle migliori agenzie di marketing TikTok al mondo. TikTok ha catturato la mente di molti dati demografici e pubblico. La piattaforma è un’opportunità indispensabile per i marchi per stabilire una forte presenza ed è essenziale afferrare il ferro mentre fa caldo.

Cerchi ulteriori informazioni su TikTok Advertising o strategie organiche ? Dai un’occhiata alla nostra Guida alle strategie di TikTok e guarda gli esempi di annunci TikTok tutti sul blog NoGood.