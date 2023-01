LE 3 DI NOTTE la canzone di GIOSEF nata nel cuore della notte

LE 3 DI NOTTE è l’orario in cui è nata questa canzone del cantautore Giosef e così un momento di insonnia, ma anche di relax, si è trasformato in musica. Giosef ci racconta della vita semplice, di un artista che è anche un professionista, di un padre, del quotidiano di una famiglia normale. Ci accoglie nella sua casa facendoci accomodare tra i suoi pensieri de “Le 3 di Notte” e ci invita a ripercorrere la giornata e rivedere le nostre vite, liberando emozioni e pensieri. Uno sguardo soddisfatto alla propria bimba che dorme e poi il guadagnato momento di relax. Poesia di una vita semplice e che non osanna a lussi inarrivabili o serate folli ma anela alla serenità di una vita “in ordine”. Le 3 di notte non è solo un brano: è il riassunto di una giornata. Il brano è uscito su tutte le piattaforme streaming ed in video lirycs su youtube.

LINK VIDEO: https://youtu.be/g934q9_Ab7s

LINK SPOTIFY: https://open.spotify.com/track/14DcBse5Apj5A5lqwPxDsI

“La notte è il momento della pace, in cui si stacca dai doveri, dalle abitudini, dalle responsabilità e si inizia a fare i conti con se stessi, con il proprio volere e con la propria identità, da qui nasce il brano Le 3 di notte” (Giosef).

Il singolo è il secondo estratto che prosegue il lancio del nuovo progetto discografico “Amore e Psiche”, ed è scritto e composto dall’artista in collaborazione con l’ormai fedele etichetta discografica “YourVoice Records” con arrangiamento e registrazione a cura di Marco Giorgi.

Il videolirycs è stato prodotto da Sonia Iacobone e Maura Bruno di ObiettivoFilm Videomaking.

Il brano si presenta in una chiave POP cantautorale in un’atmosfera notturna, molto intima colorata da suoni di cicale che portano leggerezza ma nello stesso tempo riflessione.

“Sono una persona che ultimamente si sveglia sempre intorno alle tre di notte, trovando una sorta di pace dove chiudersi in una specie di campana di vetro sentendosi libero di sognare e anche di creare, come è avvenuto per questa canzone, scritta appunto di notte, lontano dai doveri e dalle abitudini che la vita in qualche modo mi ha regalato e che indubbiamente mi sono scelto” racconta Giosef.

LE 3 DI NOTTE il nuovo brano di GIOSEF ci canta la vita semplice

Il cantautore Giosef ci racconta in musica la vita di una persona e di una famiglia “normale”. Cosa si prova nel cuore della notte, dopo una giornata di lavoro, dopo i vari impegni familiari e quando finalmente la testa inizia a rilassarsi? Giosef ci apre le porte di casa e del suo cuore parlandoci della soddisfazione di aver adempiuto alle sue responsabilità, la gioia e la serenità di vedere il sorriso della sua bimba che dorme.

Poesia di una vita semplice e che non osanna a lussi inarrivabili o serate folli ma anela alla serenità di una vita “in ordine”. Le 3 di notte non è solo un brano: è il riassunto di una giornata. Il brano è uscito su tutte le piattaforme streaming ed in video lirycs su youtube.

LINK SPOTIFY: https://open.spotify.com/track/14DcBse5Apj5A5lqwPxDsI

LINK VIDEO: https://youtu.be/g934q9_Ab7s

“La notte è il momento della pace, in cui si stacca dai doveri, dalle abitudini, dalle responsabilità e si inizia a fare i conti con se stessi, con il proprio volere e con la propria identità, da qui nasce il brano Le 3 di notte” (Giosef).

Il singolo è il secondo estratto che prosegue il lancio del nuovo progetto discografico “Amore e Psiche”, ed è scritto e composto dall’artista in collaborazione con l’ormai fedele etichetta discografica “YourVoice Records” con arrangiamento e registrazione a cura di Marco Giorgi.

Il videolirycs è stato prodotto da Sonia Iacobone e Maura Bruno di ObiettivoFilm Videomaking.

Noi di RomaOggi Avevamo già scritto di Giosef per leggerlo clicca qui

Il brano si presenta in una chiave POP cantautorale, in un’atmosfera notturna, molto intima colorata da suoni di cicale che portano leggerezza ma nello stesso tempo riflessione.

“Ultimamente mi sveglio sempre intorno alle tre di notte, trovando una sorta di pace dove chiudersi in una specie di campana di vetro sentendosi libero di sognare e anche di creare. E’ così che è avvenuto per questa canzone, scritta appunto di notte, lontano dai doveri e dalle abitudini che la vita in qualche modo mi ha regalato e che indubbiamente mi sono scelto” racconta Giosef.

LINK ARTISTA: Sito Ufficiale: www.giosef.com

Facebook: www.facebook.com/giosefofficial

Instagram: www.instagram.com/giosefofficial/

Ufficio Stampa