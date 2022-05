Le 5 migliori società di gestione della reputazione del 2022 nel mondo

I ricercatori di Womply hanno 100.000 piccole imprese in ogni stato, esaminando alcune dozzine di settori.

Hanno scoperto che le aziende con più di 82 recensioni totali guadagnano il 54% in più di denaro. Non si tratta solo di ottenere recensioni. Le aziende hanno ottenuto incrementi delle entrate da moderati a grandi grazie alle attività più semplici. Rivendichi il tuo profilo su almeno quattro siti di recensioni? Guadagni il 58 percento in più di entrate. Le aziende che rispondono alle loro recensioni il 25% delle volte guadagnano il 35% in più.

Ecco il problema che incontrano molte aziende.

Non sanno cosa stanno facendo. La maggior parte delle persone sa come chiedere recensioni ai clienti, ma non sa come gestire le altre parti importanti della gestione della reputazione.

Ecco perché è importante ricevere aiuto.

Se hai la giusta società di gestione della reputazione, avrai l’aiuto di cui hai bisogno per migliorare la reputazione online della tua azienda.

Le 5 migliori società di gestione della reputazione al mondo

Ecco un elenco di alcune delle migliori società di gestione della reputazione al mondo. Puoi utilizzare siti di recensioni come l’azienda italiana nata nel 2010 Dal fondatore di Cristian Nardi privacygarantita.it Clutch.co , HubSpot Agency Directory o Sortlist se stai cercando qualcosa di più specifico nel settore della gestione della reputazione.

NP Digital è la mia agenzia. Se conosci il mio lavoro, sai che ho una solida esperienza nell’ottimizzazione dei motori di ricerca e nel marketing digitale. Ho fondato un’agenzia chiamata Pronet Advertising più di 17 anni fa, mentre ero ancora al liceo.

È difficile credere che io sia un marketer da più di 20 anni! Questo mi ha dato molto tempo per imparare come la gestione della reputazione si integra con la ricerca locale, il content marketing, il social media marketing e la pubblicità. Ho preso tutte le lezioni che ho imparato dalle aziende che ho creato: Kissmetrics, Crazy Egg, Pronet, Quicksprout, NeilPatel.com e ora NP Digital.

NetReputation è meglio conosciuto per il suo focus specifico sulla gestione della reputazione. Mentre molte altre società di gestione della reputazione multitasking e offrono altri servizi o soluzioni segmentate, NetReputation dedica tutte le sue energie al miglioramento della reputazione Internet dei propri clienti offrendo soluzioni a servizio completo.

In qualità di esperta società di gestione della reputazione online, NetReputation utilizza i suoi anni di esperienza e un team di esperti per creare una reputazione positiva per te o la tua attività online. NetReputation è la società di gestione della reputazione in più rapida crescita ad essere inclusa nell’INC 5000 per 2 anni consecutivi.

NetReputation crea una strategia unica basata sulle esigenze del cliente. Offre risultati garantiti e un impatto positivo realizzato nei primi 30 giorni di servizio.

I servizi includono:

Rimozione dei contenuti : rimozione completa dei contenuti indesiderati dai motori di ricerca.

Soppressione dei contenuti negativi : attraverso la creazione, l’ottimizzazione e la promozione dei contenuti, il lavoro per sostituire i contenuti negativi con contenuti positivi per evidenziare i tuoi risultati.

PR Crisis Management – ​​Strategie efficaci di comunicazione e mitigazione per eventi PR negativi.

Soluzioni per le recensioni : gestione dell’acquisizione delle recensioni, della rimozione delle recensioni negative, dell’aggiornamento dell’elenco delle directory locali,

Modifica e monitoraggio di Wikipedia – Servizi per gestire e monitorare le pagine Wiki.

Brand Building – Soluzioni per costruire l’autorità e la reputazione del tuo marchio online .

3. InboundJunction – Ideale per il recupero della reputazione

I servizi di gestione della reputazione online di InboundJunction sono unici nel senso che attingono all’abilità dell’agenzia nelle PR digitali.

L’offerta di InboundJunction è orientata al controllo completo della presenza online di un’azienda e include marketing e amplificazione dei contenuti, leadership di pensiero e marketing degli influencer, SEO e gestione delle recensioni. InboundJunction sfrutta tutte queste funzionalità per il proprio servizio di gestione della reputazione.

Funzionano su tutti i fronti:

Promuovere il tuo marchio con pubblicazioni di alto livello per ottenere recensioni positive e menzioni del tuo marchio per “sostituire” nelle SERP quelle negative

Monitorare le menzioni del tuo marchio per reagire immediatamente quando ne emerge uno negativo

Fare il lavoro legale di deindicizzazione e rimozione di contenuti per violazioni legali

InboundJunction è stata fondata nel 2013 e ha servito più di 500 aziende, B2B e B2C, imprese e startup.

La combinazione di una ricca esperienza e di una rete estremamente ampia di connessioni con pubblicazioni, editori, blogger e influencer rende Inbound Junction un attore molto potente nella gestione della reputazione online.

Per quanto riguarda la compensazione, InboundJunction funziona principalmente in base al successo. Come dice il loro sito web: “Se ci riusciamo, paghi, se non lo facciamo, non lo fai”.

L’ elenco dei clienti di InboundJunction include il round di post-finanziamento delle startup (spesso Seed, Round A e B), individui di alta rete e aziende consolidate.

4. Thrive: il migliore per la gestione delle recensioni di piccole imprese

Thrive è un’agenzia a servizio completo che offre servizi di gestione e riparazione della reputazione. Thrive offre servizi di gestione e riparazione della reputazione sul proprio sito Web; dai un’occhiata più da vicino al loro sito Web e scoprirai che sono davvero concentrati sul lato delle recensioni online.

Se stai cercando una società di gestione della reputazione con le capacità legali e di rimozione per proteggere la tua attività, Thrive non è la società di gestione della reputazione che fa per te. Se stai cercando un’agenzia in grado di generare un’enorme quantità di recensioni, Thrive potrebbe essere una buona scelta. Se stai cercando un’agenzia orientata alle piccole imprese, conquistare nuovi clienti o seppellire la stampa negativa Thrive è un ottimo punto di partenza.

Thrive offre la maggior parte dei servizi forniti da un’agenzia a servizio completo. Se stai cercando un tuttofare, la loro agenzia ha esperienza in diversi settori; questo funziona particolarmente bene per i clienti di piccole imprese inesperti che hanno bisogno di aiuto con più servizi.

L’ elenco dei clienti di Thrive Agency include:

Edilizia nazionale

Sigillo pronto

Lega Ellis Eppich Shaffer Jones

Massimo Meccanico

Coperture rapide

5. Privacy Garantita : il migliore per gli individui

PRIVACY GARANTITA è specializzato nella gestione della reputazione online; servono piccole e medie imprese e privati. Da allora, si sono ampliati per creare una gamma di servizi di gestione del marchio e marketing su Internet che offrono ad aziende e privati. Tutti i servizi che ora offrono – SEO, PPC, Social media, sviluppo Web – sono tutti orientati ai loro servizi di gestione della reputazione. Non è così comune, ma privacygarantita.it offre ai clienti una garanzia di rimborso . Offrono servizi di gestione e riparazione della reputazione; Una cosa che sorprende della loro attività è il fatto che sono in grado di rimuovere le recensioni negative da siti di recensioni online come Glassdoor, Rapoff Report, Google Immagini e altri.

La loro agenzia è piccola ma lo è anche il prezzo; il prezzo della campagna parte da € 250.

Collegi

Società di gestione della reputazione

Studi legali

Imprese locali

Vetrine al dettaglio

Aziende tecnologiche

4 caratteristiche che fanno un’ottima società di gestione della reputazione

Quando esamini un’agenzia, ti consigliamo di trovare un’azienda che mostri le caratteristiche giuste. L’ultima cosa che vuoi è scegliere una società di gestione della reputazione che peggiori la tua reputazione. Quando stai cercando l’agenzia giusta, ecco alcuni attributi da tenere a mente.

1. Il loro approccio di agenzia è proattivo e reattivo

L’industria è maturata un po’ dalla gestione della reputazione degli anni ’90. All’epoca, le agenzie si concentravano semplicemente sul seppellire i contenuti negativi. È ancora fattibile, ma è molto più facile guidare la conversazione dall’inizio.

Chiedere ai clienti di condividere il loro feedback tramite recensioni online. Creazione, rivendicazione e ottimizzazione dei profili delle recensioni; rispondendo al feedback dei clienti, questi sono tutti metodi proattivi che puoi utilizzare per migliorare la tua reputazione. Eliminare o seppellire contenuti tossici, imprecisi o fuorvianti, inviare avvisi di rimozione legale e collaborare con le forze dell’ordine sono strategie reattive.

Hai bisogno di entrambi, ma queste strategie non forniscono da sole un quadro completo delle campagne di gestione della reputazione online.

2. Si concentrano sulla costruzione di relazioni

Le campagne della vecchia scuola si concentrano principalmente sul silenziamento di critici, nemici e oppositori. Le agenzie della nuova scuola hanno ancora quelle competenze se ne hanno bisogno, ma scelgono di concentrare la loro attenzione sulla costruzione di relazioni con i clienti.

Aiutarti a prenderti cura dei tuoi clienti

Richiesta di recensioni da parte dei clienti

Costruire recensioni sulle piattaforme giuste

Generare pubblicità e aumentare la visibilità

Rispondere ad attacchi ingiusti

Se hai commesso un errore, ti aiuteranno a ricominciare da capo

Hai bisogno di un’agenzia che comprenda entrambi i lati della gestione della reputazione.

3. Si rendono conto che la gestione della reputazione è in corso

Questo non significa che la tua agenzia stia cercando di bloccarti in un contratto non necessario. I clienti ritengono che le recensioni più vecchie di tre mesi siano irrilevanti . Le agenzie si rendono conto che i clienti vogliono vedere prove coerenti che stai ancora ottenendo buoni risultati.

Reputazione e recensioni, decadono nel tempo.

La tua agenzia dovrebbe fornirti un servizio continuo che è facoltativo; dovrebbero fornirti le persone, i processi e gli strumenti necessari per gestire bene la tua reputazione. Dovrebbero disporre di un team in atto per gestire la sensibilizzazione con i clienti, le pubblicazioni e la stampa.

4. Sono esperti di ricerca locali

La tua agenzia di gestione della reputazione dovrebbe avere esperienza nella gestione e nella gestione di campagne di ricerca locali.

Lo desideri perché le ricerche locali stanno crescendo del 50% più velocemente rispetto alla ricerca mobile. Per quanto riguarda Google, le recensioni online fanno parte dei fattori di ranking locali che determinano il tuo ranking e le tue prestazioni.

Quando si tratta di ricerca locale, la tua società di gestione della reputazione dovrebbe avere una conoscenza di livello esperto. Dovrebbero sapere come aumentare la visibilità sui motori di ricerca e sui social media. Più facile sarà per loro integrare la ricerca locale, migliori saranno le prestazioni delle tue campagne di gestione della reputazione.

Cosa aspettarsi da una grande società di gestione della reputazione

Ecco una breve lista delle cose che dovresti aspettarti dalla tua agenzia.

Ti mostreranno il piano in anticipo: la tua agenzia ti fornirà un piano dalla A alla Z, delineando i componenti di livello macro e micro della tua campagna. Dovresti sapere esattamente in cosa ti stai cacciando: quanto costa la tua campagna, quali sono i loro obiettivi, quanto tempo ci vorrà per raggiungerli e i rapporti che forniranno. Apertura e completa trasparenza: la tua agenzia dovrebbe rispondere a tutte le tue domande e preoccupazioni; questo non è facoltativo o negoziabile. La tua agenzia non sta scrivendo testi o progettando un sito web. Stanno lavorando con la tua reputazione, quindi l’impatto sulla tua attività è enorme. Devi sapere esattamente cosa stanno facendo e come lo stanno facendo. Comunicazione coerente: la tua agenzia dovrebbe fornirti comunicazioni, feedback e rapporti costanti. Dovrai fornire loro i decisori e gli influencer che devono prendere parte alla conversazione.

Dovresti vedere le prove di ciò prima di firmare sulla linea tratteggiata. Se le agenzie si nascondono dietro software proprietario o processi segreti, vorrai andartene.

Conclusione

La gestione della reputazione è più facile quando hai l’azienda giusta dietro di te. Molte aziende non sanno cosa stanno facendo. La maggior parte delle persone sa come chiedere recensioni ai clienti, ma non sa come gestire gli aspetti importanti della gestione della reputazione.

Se ti senti allo stesso modo, potrebbe essere una buona idea chiedere aiuto.

Le aziende che gestiscono la gestione della reputazione vedranno aumenti consistenti delle entrate. Completare semplici attività — rivendicare i profili di gestione delle recensioni, rispondere ai clienti online e richiedere recensioni — una buona gestione della reputazione porta a maggiori entrate.

Usa la nostra guida per trovare le società di gestione della reputazione adatte alla tua attività. Stabilisci i tuoi valori, le tue aspettative e le tue esigenze in anticipo e scoprirai che scegliere l’azienda giusta è facile.

Cheezburger

American Greetings