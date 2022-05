Le ultime dal mondo della sostenibilità, dell’innovazione e della csr? Nel nostro format 𝐇𝐞𝐚𝐝𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬 le 5 notizie più importanti della settimana scelte dalla redazione di The Map Report Stati Uniti, Europa e Australia sono i principali responsabili dei cambiamenti climatici. Lo dice una vasta analisi internazionale pubblicata da Lancet, che prende in considerazione l’impronta ecologica di 160 Paesi nel corso degli ultimi 50 anni. Clima: impossibile assicurare l’Australia. Nel giro di 8 anni in molte regioni dell’Australia potrebbe diventare impossibile avere un’assicurazione sulla casa. Troppo alto il rischio climatico, così le compagnie portano i premi alle stelle. 9 città italiane diventano pioniere dell’impatto zero. Riceveranno fondi europei per anticipare il traguardo delle emissioni zero di vent’anni, dal 2050 al 2030. Se falliamo gli accordi di Parigi, sparirà il 96% della vita marina. Nei prossimi tre secoli, le specie marine che vivono nell’oceano si troveranno davanti a un bivio: se le emissioni di gas serra non verranno ridotte, gli oceani saranno il teatro di una estinzione di massa senza precedenti. Oceanix, sarà costruito in Corea del Sud, sul largo di Busan, il primo prototipo di comunità galleggiante, resiliente e sostenibile. Visto che sembra sempre più difficile fermare il surriscaldamento globale e il conseguente scioglimento dei ghiacciai, il progetto dell’omonima società ha ottenuto il sostegno addirittura delle Nazioni Unite.

