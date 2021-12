Le acconciature di Natale e Capodanno più belle e facili da fare in pochi minuti anche da sola

Cene, party, aperitivi e feste in famiglia come se non ci fosse un domani… Più si arriva al fatidico giorno di Natale e più l’ansia di far tutto aumenta! E così, aumentano le crisi su cosa indossare, come truccarsi, come acconciare i capelli per tutti questi appuntamenti! Niente paura! Quest’articolo scioglierà ogni dubbio sui vostri tarli mentali riguardanti le acconciature di Natale e vi darà qualche dritta su come fare per essere perfette, glamour e soprattutto in poco tempo!

Come? Il segreto è uno e uno solo e va perfettamente al passo con i tempi e le tendenze del 2021: sono gli accessori per capelli! Ebbene sì… Dalle passerelle dello scorso inverno, sono arrivati alla riscossa anche tra le ragazze e rappresentano quanto di più bon ton, chic e alla moda si possa utilizzare per le acconciature di questo inverno.

Ma non parliamo dei soliti accessori per capelli. Ce ne sono tre nello specifico che stanno spopolando tra le fashioniste: le hair clip pompose, i fiocchi e i cerchietti bombati e decorati. Ideali per chiome lunghe, medie o corte, permettono di impreziosire anche la più banale delle acconciature. Non avete tempo per creare pettinature impegnative ed elaborate? Semplice! Indossate uno di questi accessori ed è fatta.

Ecco qui alcune idee per avere capelli perfetti per le feste

Le hairclip – Con le onde, sia sui capelli lunghi che corti, è facile vincere! Basta mettere tra i capelli una o più hair clip tempestate di perle, magari di media larghezza e dimensione, raccoglierli su di un lato oppure dietro la nuca, e si è a posto! L’ultima tendenza vuole le mollettine per capelli completamente ricoperte di pietre luccicanti, brillantini e glitter. Illuminamo queste serate!

I fiocchi – Molto bonton, da bambolina. I fiocchi ritornato in auge, nello spirito più romantico che ci sia. In fondo, è Natale! I più belli sono in velluto nero, bordeaux e verde, ma ci sono anche maxi fiocchi più luminosi in raso o decorati con brillantini. Da applicare su un semi raccolto, lasciando i capelli morbidi e ondulati

Il cerchietto – Altro super protagonista delle acconciature natalizie più belle è il cerchietto. La versione bombata è quella più in voga del momento. Permette di arricchire e rendere speciale qualsiasi tipo di acconciatura, che sia una coda bassa, un semi raccolto, o semplicemente sciolti, lisci o mossi. Per le feste di Natale possiamo sceglierlo in tessuti preziosi come il velluto rosso e oro, con applicazioni di perle e pietre argento, semplice in raso con colori pastello o a treccia. La cosa importante è che sia maxi, oversize, che si faccia notare! Occhio a non esagerare con gli orecchini, per non creare un effetto too much!

