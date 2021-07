le-agenzie-coldwell-banker-firmate-bertone-design

Non è una classica agenzia immobiliare quella inaugurata lo scorso giugno. Coldwell Banker, tra i più noti e antichi franchising immobiliari al mondo, ha infatti deciso di aprire la nuova filiale di Rimini, nel centrale Corso D’Augusto, con un format inedito che trasformerà l’agenzia immobiliare in un luogo di incontro e condivisione. Coldwell Banker ha scelto una località rinomata come Rimini per la ripartenza post-Covid del Real estate italiano, guardando soprattutto agli investitori stranieri e alle nuove esigenze delineate dai trend di mercato. Anche la filiale di Riccione è stata oggetto di trasferimento e rimodellamento nel solco creativo del nuovo format, segnando un interesse particolare del franchising per gli sviluppi immobiliari della riviera romagnola.

In cosa consiste il nuovo format, dunque? L’idea è quella di organizzare all’interno degli spazi veri e propri dibattiti aperti al pubblico per fare in modo che lo spazio non risulti solo un luogo di lavoro quanto piuttosto un nuovo polo d’attrazione in gradi di generare flussi di utenza diversi, oltre a quello dei clienti. I nuovi spazi, infatti, sono stati pensati per riavvicinare clienti e agenti immobiliari, creare e consolidare rapporti duraturi ispirati a quel contatto umano, così desiderato ai tempi post- pandemia. L’ambiente elegante e raffinato, dalle forme e architetture senza tempo di Bertone Design, agevola una socialità ricca di fermento. L’innovativo concept costituisce un progetto pilota per le nuove agenzie; quella di Rimini diventerà soltanto un esempio paradigmatico da seguire per i progetti a venire, che ambiscono sempre al comune obiettivo di aprire le agenzie al dialogo.

La nuova agenzia Coldwell Banker di Rimini firmata Bertone Design.

Progettato da Bertone Design e realizzato da New Crazy Colors, il design si ispira al concetto di instant classic, dove regna un equilibrio di forme e cromie. Questa armonia degli interni viene idealmente trasmessa al visitatore, immerso in un ambiente rilassante e bilanciato. Gli interni, sofisticati ma sobri, dalle sfumature del bianco crema e tortora, sono arricchiti con le decorazioni in gesso che ricreano delle boiserie classiche e al contempo, quasi inaspettatamente, attribuiscono allo spazio una connotazione contemporanea. Le campiture di colore si alternano alle carte da parati ispirate alla stampa ottocentesca, il chiaroscuro della ricca luce naturale rende la superficie complessa e sporgente. La separazione fra gli ambienti è talvolta cadenzata da strutture in “ferro finestra” e pannelli di vetro ondeggianti, la cui superficie cannettata si impossessa della luce per restituirla, subito dopo, in mille riflessi. Questo particolare gioco di bagliore ha condizionato la scelta dei toni neutri per la pavimentazione in fibrocemento, ricoperta parzialmente da tappeti folti in diversi toni di elegante grigio caldo. Le forme classiche degli arredi, disegnati e prodotti su misura, sono risaltate dall’alternarsi del velluto crema e tortora, marmo calacatta, e metallo satinato champagne. L’azzurro carta zucchero degli imbottiti domina la scena portando un tono di freschezza ai mobili neutri e alle pareti decorative. Il tavolo da riunioni, che sicuramente vedrà migliaia di momenti importanti, come, per esempio, l’acquisto di un appartamento da sogno, è il punto centrale dell’agenzia, un assolo di stile monumentale alleggerito dalle gambe di forme geometriche in metallo. È un interior design nato come una composizione musicale fatta da un leitmotiv e da diverse variazioni melodiche che arpeggiano in un susseguirsi di crescendo e diminuendo.

PAROLA A ROBERTO GIGIO