le-alici-in-tortiera-o-“a-reganat”-la-ricetta-antica-napoletana.-buonissime,-pronte-in-forno-o-in-padella-in-15-minuti

800 g di alici fresche

70 g di pangrattato

2 spicchi di aglio

q.b. prezzemolo

q.b. olio extravergine d’oliva

10 g di capperi sotto sale

q.b.pepe

20 ml di vino bianco

Preparazione

Iniziamo al preparazione delle alici in tortiera iniziando appunto a pulire le alici. Quindi sciacquiamole delicatamente sotto acqua corrente e eliminiamo la testa, la spina centrale e le interiora, lasciando le due parti dell’alice aperte a libro. Sciacquatela ancora delicatamente sotto l’acqua e mettete ad asciugare su una carta assorbente. Questa operazione potete farla voi ( è semplicissima) o potete chiedere delle alici già pulite al vostro pescivendolo di fiducia.

Un volta pulite le alici, prendete qualche ciuffo di prezzemolo e tritatelo insieme ad uno spicchio d’aglio, mettete il composto da parte. Bagnate i capperi eliminando tutto il sale in cui sono conservati e in un frullatore mettete i capperi dissalati, l’altro spicchio di aglio sbucciato, una spolverata di pepe e qualche foglia di prezzemolo, frullate tutto e aggiungete infine il pan grattato e frullate ancora un’altra volta.

Prendete quindi una padella e versate un filo d’olio ( stessa cosa per una pirofila rotonda se vogliamo cuocerle in forno) Mettete le alici una vicino all’altra a raggiera e bagnatele con del vino bianco. Cospargete le alici della panatura creata nel frullatore. Infine una sventolata di prezzemolo e aglio tritato e ancora un filo di olio extravergine di oliva per completare. Cucinate le alici in tortiera sul fuoco in padella in 15 minuti a fiamma bassa, oppure in forno caldo a 200 gradi sempre per 15 minuti mettendo la teglia nella parte medio bassa del forno. Servite subito belle calde. Le alici in tortiera sono finalmente pronte. Buon appetito!