le-“anziane-per-il-clima”-portano-la-svizzera-davanti-alla-corte-europea-dei-diritti-dell’uomo

Il comitato “Anziane per il Clima Svizzera”, KlimaSeniorinnen Schweiz, ha presentato ricorso alla Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo, chiamandola per la prima volta ad accertare, nel corso di un’audizione pubblica, “in che misura uno Stato come la Svizzera debba ridurre in modo più significativo le proprie emissioni di gas serra per tutelare i diritti umani della popolazione”.

Il verdetto è atteso per l’anno prossimo, ma mercoledì mattina la Corte di Strasburgo ha esaminato il ricorso dell’associazione Anziane per il clima che, con il sostegno di Greenpeace, si sono radunate davanti all’edificio della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) prima dell’udienza.

Le ricorrenti accusano il governo svizzero di violare gli articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutelano il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e sostengono che la politica climatica del Paese sia “chiaramente inadeguata” al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale a 1,5°.

Nello specifico chiedono che, entro il 2030, la Svizzera tagli le proprie emissioni “di oltre il 60%, invece del 34% previsto finora”.

Il gruppo, fondato nel 2016 e composto oggi da oltre 2.000 membri che hanno un’età media di 73 anni, spiega: “Dato che le anziane appartengono alla fascia di popolazione che risente maggiormente dei crescenti fenomeni di caldo estremo e che l’associazione rappresenta i loro interessi, possono diventare socie soltanto le donne in età pensionabile dai 64 anni in su”.

“Questa è la prima volta in assoluto che un tribunale deve decidere se la protezione del clima sia un diritto umano”, afferma Elisabeth Stern, parte del comitato Anziane per il clima.

Se il tribunale determinerà un’effettiva violazione degli articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si creerà un importante precedente e il verdetto avrà un impatto sugli altri 46 stati del Consiglio europeo, che a loro volta potrebbero presentare un reclamo e pretendere gli stessi risultati.

“ll 29 marzo 2023 potrebbe passare alla storia come una pietra miliare nella lotta globale contro la catastrofe climatica, che si delinea sempre più chiaramente all’orizzonte”, ha commentato l’associazione. “Il cambiamento climatico, infatti, non soltanto è diventato la più grande minaccia per l’umanità, ma mette sempre più a rischio anche i diritti umani. I periodi di siccità estrema scatenano crisi sanitarie che ogni anno mietono migliaia di vittime. Il diritto alla salute e il diritto alla vita sono in pericolo”.

L’articolo Le “Anziane per il clima” portano la Svizzera davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo proviene da The Map Report.

Vittorio Rienzo