Le app  migliori per gli automobilisti: Ci sono molte app che per gli appassionati automobilisti facilitano la vita al volante.

Sul Google Play e Apple Store è possibile trovare di tutto: dalle applicazioni per gli appassionati di ristoranti fino all’abbigliamento, alle app per vendere articoli per la casa fino a quelli per condividere documenti di lavoro. Per i nostri amici automobilisti invece ci sono app che aumentano il confort del viaggio, la sicurezza e permettono di risparmiare.

A seconda delle nostre necessità, sono disponibili applicazioni Android e iOS sia gratuite sia a pagamento. Se si è alla ricerca di qualcosa di specifico si potrà installare sul proprio smartphone un’app per controllare i prezzi della benzina, degli pneumatici o per verificare che l’automobile sia perfettamente funzionante. Oppure tante altre utili app innovative e facili da utilizzare.

Di seguito ti indichiamo le migliori app per i tuoi viaggi:

I PATENTE

IPatente è l’applicazione gratuita realizzata dal Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Versione mobile de Il Portale dell’Automobilista, ma senza l’obbligo di registrazione, permette di consultare i propri dati relativi a patente e veicoli.

IPatente mostra la copertura assicurativa e la classe ambientale della propria auto, i centri di revisione e gli uffici motorizzazione più vicini. E, in caso di registrazione, offre anche il saldo punti patente, i dati relativi ai veicoli in possesso (come la scadenza della revisione) e lo stato di eventuali pratiche in corso presso la motorizzazione.

TROVA PNEUMATICI

TrovaPneumatici è un app scaricabile sia sulla sto di google che apple, oppure tramite il sito TrovaPneumatici.it che permette di informarsi sui migliori prezzi degli pneumatici per auto.

Questa applicazione da la possibilità agli automobilisti che acquistano pneumatici on line di poter visualizzare il venditore on line che offre non solo il miglior prezzo ma anche il miglior servizio. Questo grazie anche alla valutazioni delle recensioni dei clienti.

Viene utilizzata da molti utenti anche per valutare qual è il miglior periodo per acquistare le gomme della propria auto. Infatti TrovaPneumatici ha un sistema di monitoraggio prezzi che considera la storicità del prezzo di ogni singolo articolo. Grazie a quest’app è possibile acquistare pneumatici al miglior prezzo. Tutti i servizi di quest’app sono gratis

RADARBOT

Radarbot è un app per iOS e Android. L’app Autovelox rileva in tempo reale, la presenza di autovelox fissi e mobili, tutor, semafori controllati, sistemi per la rilevazione della velocità media e zone pericolose. L’app ti avvisa con una notifica indicandoti la distanza dalla postazione e il limite di velocità su quel tratto. Esistono inoltre avvisi vocali o il calcolo della velocità media. Costo: gratis.

ANDROID AUTO

Android auto è un’app di casa Google, non è possibile quindi installarla su dispositivi ios.. Grazie a un’interfaccia semplificata e ai comandi vocali con quest’applicazione potremo usare lo smartphone mentre si è alla guida senza creare pericoli alle altre persone. Esistono molti programmi compatibili con Android Auto, come, per esempio, What’s app, Telegram, Music, TuneIn Radio e Audible. Android Radio, funziona con qualsiasi dispositivo con sistema operativo Android 5.0 o superiore. E si tratta di un’app totalmente gratuita.