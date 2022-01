le-asciugatrici-sono-tra-le-principali-fonti-di-microplastiche-nell’aria

Le asciugatrici sono una delle principali fonti di inquinamento da microfibra nell’atmosfera, secondo uno studio dello State Key Laboratory of Marine Pollution (SKLMP) e del dipartimento di chimica della City University di Hong Kong. Secondo le loro analisi, una singola asciugatrice potrebbe essere responsabile del rilascio nell’aria di 120 milioni di microfibre di plastica ogni anno, e finiscono per inquinare principalmente e soprattutto l’aria indoor. Gli studiosi hanno descritto i risultati come “essenziali” per la gestione delle emissioni di microfibre, che sono già note per danneggiare in vari modi la salute umana e l’ambiente.

Lo studio è stato condotto con questo criterio: i ricercatori hanno asciugato in asciugatrice vestiti di cotone e poi in un secondo ciclo, vestiti in poliestere per soli 15 minuti. Hanno poi misurato quante microfibre sono state rilasciate analizzando l’aria in uscita dall’elettrodomestico. La lanuggine rinvenuta – hanno spiegato i ricercatori – era composta sia di materiali naturali come il cotone sia di microplastiche derivate dalle fibre sintetiche, ma mentre le prime “possono essere digerite dagli animali e si decompongono nell’ambiente in modo relativamente rapido”, ha spiegato uno degli autori, la stessa cosa non succede con le fibre sintetiche. Il team ha stimato che ogni anno vengono prodotte e rilasciate nell’aria esterna tra i 90 ei 120 milioni di microfibre da ogni asciugatrice. Il problema è noto anche per le lavatrici, e il Regno Unito sta pensando di rendere obbligatoria l’installazione di filtri appositi, che adesso questo gruppo di lavoro sta ideando anche per le asciugatrici. Tuttavia, hanno sottolineato gli esperti, anche se è possibile installare questi filtri, le microfibre continueranno a essere pervasive fino a quando l’industria dell’abbigliamento non utilizzerà tessuti più rispettosi dell’ambiente. Oppure fintanto che i consumatori non preferiranno scegliere – per questo e altri motivi – tessuti di origine naturale. Le microfibre vengono inalate e ingerite da esseri umani e animali ogni giorno. È noto che queste plastiche danneggiano la fauna selvatica e gli studi stanno iniziando a scoprire le dannose conseguenze per la salute che hanno sugli esseri umani. Nel 2021, gli scienziati hanno scoperto che le microplastiche hanno causato danni alle cellule umane in laboratorio. Un altro studio ha collegato le microplastiche a diverse infiammazioni intestinali. Le microplastiche, minuscoli pezzi di plastica inferiori a 5 mm, si separano dai vestiti sintetici durante il lavaggio e l’asciugatura, per via dell’attrito (e naturalmente quindi anche mentre li indossiamo). Passando attraverso i filtri di lavatrici e asciugatrici, queste microplastiche vengono rilasciate nell’ambiente, per entrare poi nella catena alimentare: sono state rinvenute nelle carni e nei pesci, nelle falde come nelle acque di rubinetto o in bottiglia, nelle verdure come, addirittura, nella placenta dei bambini ancora in utero. Queste minuscole particelle sono state trovate anche nelle regioni più remote, dall’Artico alle alte sfere della troposfera terrestre.

