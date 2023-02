Le associazioni ambientaliste scrivono a Salvini: “Non c’è sicurezza stradale senza mobilità sostenibile”

Un confronto urgente con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per ragionare insieme sull’introduzione di misure più efficaci per la sicurezza stradale e per lo sviluppo della mobilità sostenibile. È quello che chiedono le associazioni Fiab, Kyoto Club, Fondazione Michele Scarponi, AMODO, Clean Cities Campaign, Legambiente in una lettera scritta a seguito delle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal ministro Matteo Salvini: “Stiamo lavorando a una revisione del Codice della Strada, che è vecchio di 30 anni, su monopattini e biciclette per la sicurezza di chi li guida e ci ha a che fare: casco, immatricolazione, targa e frecce per garantire maggiore sicurezza. Stiamo lavorando per presentare un disegno di legge delega per la riforma del Codice della Strada dopo che il nuovo Codice degli Appalti verrà approvato il 31 marzo”.

Prendendo atto dell’impegno manifestato dal ministro Salvini, le associazioni chiedono di essere coinvolte nella definizione di una strategia per contrastare il fenomeno delle morti su strada, convinte che gli interventi repressivi sui ciclisti e gli utenti della micro mobilità elettrica ventilati dal ministro non sono la soluzione al problema. Al contrario, avrebbero l’effetto di disincentivare la mobilità sostenibile, unica via per arrivare a risultati concreti e per ridurre gli incidenti stradali, prima causa di morte per i giovani in Italia.

La lettera spedita al Ministro Salvini

Egregio Signor Ministro,

Abbiamo avuto conferma del suo impegno per la sicurezza stradale dalla risposta che nei giorni scorsi ha dato in Parlamento a un’interrogazione parlamentare sull’aumento dei morti di pedoni e giovani nella strage stradale, per questo le chiediamo nuovamente un confronto urgente, come già fatto a dicembre e poi con il nuovo anno.

Come associazioni che da tempo lavorano insieme sul tema, vorremmo illustrarle come sia scientificamente provato che per migliorare con risultati certi la sicurezza stradale è necessario impegnarsi concretamente sulla mobilità sostenibile, come accade in Europa ormai da un decennio.

Con una delegazione di Fiab, Kyoto Club, Fondazione Michele Scarponi, AMODO, Clean Cities Campaign, Legambiente vorremmo esporle gli interventi che riteniamo prioritari e più urgenti in tema di sicurezza stradale e spiegarle come quelli annunciati siano limitati e in parte potenzialmente controproducenti.

Le prime tre cause di incidenti sono distrazione alla guida, velocità eccessiva e mancate precedenze (ISTAT 2021). Riteniamo che intervenire su questi tre fattori sia urgente ed effettivamente risolutivo.

Al contrario, intervenire in modo repressivo sui ciclisti e gli utenti della micromobilità – due utenze diverse che servono bisogni diversi di mobilità e che non vanno confuse – non inciderà affatto sull’attuale strage stradale ma anzi disincentiverà l’uso di biciclette e monopattini, ritardando i cambiamenti necessari per fermare l’aumento delle morti su strada, di cui l’Italia detiene il triste primato in ambito urbano.

Se vogliamo veramente salvare vite umane, bisogna abbassare la velocità urbana e inasprire controlli e sanzioni per la violazione dei limiti di velocità e la guida distratta da smartphone.

È importante ovviamente contrastare anche chi guida sotto l’influsso di alcool e droghe, sapendo però che tali comportamenti sono causa di appena il 4% degli incidenti (6.500 su 151.875 totali, secondo il Ministero dell’Interno).

Una drastica riduzione delle stragi stradali va dunque realizzata favorendo l’integrazione tra le diverse composizioni modali di trasporto e aumentando da subito i controlli su tutti i comportamenti scorretti alla guida.

Queste sono alcune delle tematiche e riflessione sul tema della sicurezza stradale che vorremmo discutere e argomentare con lei e i tecnici del Ministero, chiedendole di aprire un tavolo di confronto sulla revisione del Codice della Strada, e di entrare nel Tavolo sulla Sicurezza stradale da lei annunciato. Siamo convinti che le vite messe ogni giorno a repentaglio sulle strade urbane possano essere salvaguardate solo attraverso politiche più rapide ed efficaci che incidano sull’attuale modello di mobilità, il quale genera costi umani e sociali inaccettabili.

Firmato

Fiab, Kyoto Club, Fondazione Michele Scarponi, AMODO, Clean Cities Campaign, Legambiente

L’articolo Le associazioni ambientaliste scrivono a Salvini: “Non c’è sicurezza stradale senza mobilità sostenibile” proviene da The Map Report.

