LE aziende Europee stanno affondando con successo il cambiamento climatico Guerino Moffa

Le nuove aziende dirompenti stanno offrendo risposte convincenti a uno dei problemi più urgenti del mondo: raggiungere una prosperità sostenibile. Molti di loro sono europei. Fabrice Bienfait, partner di ETF Partners, una società di venture capital focalizzata sulla sostenibilità, riflette sul perché.

Se dovessi chiedere a un gruppo di persone da dove pensano provengano le aziende più innovative del mondo, è probabile che la Silicon Valley sarebbe in cima alla loro lista. Certamente, gli ultimi 40 anni di sconvolgimento tecnologico sono stati guidati da aziende con le loro radici nella costa occidentale degli Stati Uniti.

Ora, tuttavia, siamo all’apice di una nuova era di sconvolgimenti. Una rivoluzione ambientale guidata dall’Europa.

n tutto il continente, sia nel settore pubblico che in quello privato, le organizzazioni sono attivamente alla ricerca di soluzioni per affrontare l’emergenza di sostenibilità che dobbiamo affrontare. Dal Green Deal dell’Unione Europea e il suo regolamento su ciò che costituisce un investimento sostenibile, ai governi nazionali e alle grandi società che mirano pubblicamente a obiettivi di emissione significativi e ambiziosi, alcune delle organizzazioni più attive al mondo nell’affrontare il cambiamento climatico hanno sede in Europa.

Ancora più importante, l’opinione pubblica è impegnata nell’azione per il clima in Europa.

Un rapporto del 2020 ha rivelato che il 94% degli europei afferma che la protezione ambientale è importante per loro personalmente, con il 33% che crede che il modo più efficace per affrontare i problemi ambientali sia cambiare il modo in cui consumiamo. Questo sta aiutando a creare un mercato significativo per prodotti e servizi rispettosi dell’ambiente.

Tutto ciò contribuisce a un ecosistema vivace, in cui i nuovi prodotti sono attivamente ricercati. Le grandi aziende da sole non sono in grado di soddisfare la domanda e questo offre alle startup una grande opportunità sia per prosperare che per avere un impatto.

Inoltre, stanno arrivando alla questione della sostenibilità da tutti i punti di vista. Dalle banche e dalle consegne di generi alimentari alla gestione dei rifiuti e alle spedizioni, ci sono una serie di aziende ambiziose che cercano di affrontare le sfide decisive del nostro tempo.

L’Europa sta guidando la carica verso una rivoluzione sostenibile. Canva

Come quattro aziende stanno cambiando il mondo

Prendiamo, ad esempio, DeepSea , specializzata nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare il monitoraggio e l’ottimizzazione delle prestazioni delle navi nel settore marittimo.

Con sede ad Atene, offre ai proprietari di flotte e alle compagnie di navigazione la possibilità di monitorare le emissioni delle navi e agire per ridurre il consumo di carburante. Con così tanti prodotti che acquistiamo trasportati via mare, DeepSea sta aiutando a migliorare la sostenibilità di una parte importante della catena di approvvigionamento globale.

Oppure c’è The Modern Milkman , un servizio di consegna di generi alimentari con sede a Manchester. Collabora con gli agricoltori locali per fornire una gamma di generi alimentari ai clienti, tutti in imballaggi riciclabili o a rendere e privi di plastica.

I suoi fondatori sono stati ispirati da Blue Planet di David Attenborough per fare la loro parte per risolvere la crisi della plastica nei nostri oceani, impegnandosi a essere completamente privi di plastica. Oltre a crescere rapidamente in tutto il Regno Unito, ha anche recentemente attratto investimenti dalla società di venture capital statunitense Insight Partners, che annovera Twitter, Shopify e Hello Fresh tra i suoi precedenti investimenti.

Tomorrow, con sede a Berlino, è una banca digitale che vuole aiutare le persone ad avere un impatto positivo sulle proprie finanze. Mentre molte banche investono in combustibili fossili e altre risorse non rispettose dell’ambiente, Tomorrow si è impegnata a investire solo in legami sociali, sostenibili ed etici.

In tal modo, queste obbligazioni finanziano una serie di progetti e cause che contribuiscono a migliorare la vita sul pianeta. Il suo obiettivo dichiarato è quello di essere la più grande banca sostenibile d’Europa e dal suo lancio nel 2018 ha investito quasi 20 milioni di euro in progetti sostenibili, salvando oltre 28 milioni di alberi e attirando 72.000 clienti.

E l’impatto dei rifiuti? L’industria alimentare e delle bevande, ad esempio, produce enormi quantità di rifiuti, mentre allo stesso tempo abbiamo enormi problemi con la fame e la cattiva alimentazione nelle popolazioni economicamente svantaggiate. L’azienda francese Phenix è stata fondata proprio per affrontare questo problema, utilizzando la tecnologia per risolvere il problema dei prodotti alimentari sprecati e invenduti.

I suoi servizi includono una piattaforma che collega produttori e rivenditori con ONG e associazioni di beneficenza per fornire cibo invenduto a chi ne ha più bisogno, un’app rivolta ai consumatori che avvisa le persone della riduzione dei prezzi sui prodotti invenduti e una catena di supermercati che vende cibo che non soddisfa i requisiti standard della distribuzione di massa. Di conseguenza, nel 2020 ha evitato che venissero buttati via l’equivalente di 44 milioni di pasti.

Queste sono aziende guidate non solo dal successo commerciale; si basano su una missione e si sforzano di portare il cambiamento in tutte le parti della vita in Europa.

Sostenere la rivoluzione climatica europea

C’è una grande ondata di entusiasmo per avere un impatto oggi. In ETF Partners, ogni anno l’azienda conta più di mille startup che raggiungono, più che mai e il doppio di quello che abbiamo visto solo 10 anni fa. Tutti sono focalizzati sulla guida di un cambiamento sostenibile.

Ora c’è un grande slancio in via di sviluppo, ma dobbiamo ancora impegnarci di più, poiché il cambiamento climatico è una crisi sempre più urgente. Il mondo, purtroppo, ha ora sperimentato che le crisi globali possono verificarsi e accadono, ma ha anche visto che l’innovazione tecnologica è fondamentale per aiutarci a risolvere grandi problemi. In effetti, l’urgenza ha guidato lo sviluppo di vaccini molto più velocemente di quanto la gente avesse mai pensato possibile.

È una lezione che deve essere applicata alla rivoluzione climatica: abbiamo bisogno di governi, aziende, scienziati, imprenditori e pubblico tutti impegnati a realizzare un cambiamento sostenibile e duraturo. La rivoluzione ambientale sta avvenendo e l’Europa sta guidando la carica.