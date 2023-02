le-carni-sostenibili-di-life-grace-arrivano-a-tolfa

TOLFA – Riceviamo e pubblichiamo: Continua il percorso dei World Cafè del Progetto LIFE Grace per la valorizzazione delle produzioni zootecniche sostenibili ottenute dai pascoli delle aree Natura 2000. Appuntamento il 23 febbraio a Tolfa con i rappresentanti di settore.

Il 23 febbraio prossimo dalle ore 15.00 a Tolfa, presso il “Polo Culturale di Tolfa”, Largo XV Marzo 1799, si svolgerà il World Cafè “Le produzioni zootecniche sostenibili da Aree Natura 2000 del Lazio nella filiera della ristorazione di qualità: per rafforzare il business network tra filiera Horeca e allevatori operanti nei siti Natura 2000”.

All’incontro organizzato dal Progetto LIFE Grace in collaborazione con il Biodistretto Maremma Etrusca e Monti della Tolfa, interverranno: Anna Cedrini, Presidente Biodistretto, Francesco Monzillo, Segretario generale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Carlo Hausmann, Direttore generale di Agrocamera di Roma, Miria Catta di ARSIAL, Alba Pietromarchi di FIRAB, nonché i rappresentanti di Slow food Lazio, delle associazioni agricole laziali e del settore HORECA.

Attraverso l’organizzazione di World Café sul territorio del Lazio, il Progetto LIFE Grace aiuta a promuovere e avviare nuove collaborazioni fra tutti i rappresentanti della filiera zootecnica regionale e non solo per lo sviluppo di un mercato innovativo di carni ecosostenibili, allevate al pascolo.

Lo scopo di LIFE Grace è, infatti, quello di raggiungere la conservazione degli importantissimi habitat di prateria della Rete Natura 2000 della Regione Lazio attraverso la razionale utilizzazione dei pascoli

LIFE Grace promuove, perciò, il coinvolgimento degli attori della filiera zootecnica, dagli allevatori ai ristoratori, dai distributori ai commercianti, al fine di enfatizzare, presso il consumatore finale, la sostenibilità delle produzioni zootecniche ottenute da allevamenti estensivi, la cui sopravvivenza è legata al rafforzamento della filiera corta.

I numerosi protagonisti che parteciperanno al World Café del 23 febbraio a Tolfa avranno modo non solo di confrontarsi fra loro ma di farlo anche con il pubblico e, in particolare, con le rappresentanze professionali agricole ed HORECA con le quali Life GRACE è impegnato a sviluppare un accordo di filiera per la valorizzazione delle produzioni da N2000.

Le Direttive europee che hanno istituito la Rete Natura 2000 riconoscono il valore di tutte quelle aree nelle quali la presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso nei secoli il mantenimento di un equilibrio tra attività umane e natura; non a caso in queste aree l’obiettivo è quello di conservare gli habitat seminaturali di pascolo di cui si occupa il Progetto LIFE Grace nel Lazio.

LIFE Grace

Il progetto LIFE GRACE (LIFE19 GIE/IT/000977 GRAsslands Conservation Efforts through usage) è co-finanziato dal programma europeo LIFE. Sono partner del progetto l’Università La Sapienza – Dipartimento di biologia ambientale, Comunità Ambiente, Firab e Green Factor.

