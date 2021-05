le-case-della-«dolce-vita»

La vita vera era fuori, tra occasioni mondane, incontri con personaggi straordinari, caffè, aperitivi e feste memorabili. Ma è fra queste mura che si compiva la vera magia e che i grandi registi e attori potevano spogliarsi della propria immagine pubblica di cui tutti volevano un pezzettino (tra foto di paparazzi e sguardi della gente) e riprendere a essere solo Alberto Sordi, Federico Fellini, Anna Magnani e Sofia Loren. Oggi le case di questi giganti del cinema italiano sono in vendita, pronte per essere vissute di nuovo. Senza perdere mai quell’aura da sogno di un passato e di un’Italia che non ci sono più.

La casa di Alberto Sordi a Castiglioncello

Affacciata sulla scogliera di Castiglioncello, in provincia di Livorno, Toscana, Villa Corcos Sordi è una proprietà appartenuta al pittore Vittorio Corcos e ad Alberto Sordi. La proprietà è una antica dimora ottocentesca composta da una villa, 2 annessi indipendenti e un giardino meraviglioso. La villa ha una superficie di 900 mq, si estende su 4 piani ed è stata ristrutturata. Bellissimi affreschi, finiture di lusso e mobili antichi arricchiscono ogni stanza. L’ultimo piano è una piccola torre in stile toscano con un open space, un bagno e un’ampia terrazza panoramica.

Ph. Engel & Völkers Castiglione della Pescaia

La villa è in vendita a 6 milioni di euro. Per maggiori informazioni, contattare Engel & Völkers Castiglione della Pescaia

Villa Corcos-Sordi, Engel & Völkers Castiglione della Pescaia

Villa Corcos-Sordi, Engel & Völkers Castiglione della Pescaia

La casa sull’Appia Antica di Sofia Loren e Carlo Ponti

In questa villa romana sull’Appia Antica di 1300 metri quadrati, a soli dieci minuti dal Colosseo, visse il produttore cinematografico Carlo Ponti, prima suo del matrimonio con Sophia Loren nel 1966. Oggi la proprietà è in vendita per 19 milioni di euro dall’agenzia immobiliare di lusso Lionard. Per i suoi corridoi e attraverso il suo parco sono passati mostri del cinema italiano e internazionale, da Federico Fellini, a Vittorio De Sica, ma anche Anthony Quinn e Kirk Douglas. In una della stanze della villa, con volta di di tufo e il pavimento con un mosaico raffigurante la testa di medusa, Alberto Sordi scelse di ambientare la prima scena del suo film “Un tassinaro a New York”.

La tenuta si compone di una villa padronale di circa 680 mq sviluppata su due piani e di una dépendance indipendente di 600 mq.

Villa di Carlo Ponti sull’Appia Antica, Courtesy of Lionard

Villa di Carlo Ponti sull’Appia Antica, Courtesy of Lionard

Villa di Carlo Ponti sull’Appia Antica, Courtesy of Lionard

La Villa romana di Anna Magnani

La villa nella quale visse per anni l’attrice Anna Magnani si trova ne cuore più antico di Roma. La casa fu edificata dal Principe di Torlonia nell’ambito del piano delle bonifiche dell’agro romano. Oggi è venduta dall’Agenzia di lusso Lionard Due viali di cipressi e pini marittimi attraversano il parco e conducono all’ingresso della villa. La tenuta padronale è disposta su due piani, con terrazze che offrono una splendida vista sul parco.

Un ampio porticato e un ingresso con soffitti a volta accolgono il padrone di casa. Una cantina e una dépendance attrezzata di camere per gli ospiti, un ufficio ed un grande patio completano il tutto. La sensazione di trovarsi sospesi nel tempo, complici il parco e l’uliveto secolare circostanti, è accentuata dagli elementi storici, come l’antico forno e il fontanile. In un contesto simile, non potevano mancare nel giardino una piscina, un campo da tennis e uno da bocce.

Splendida villa in vendita a Roma, Courtesy Lionard

Splendida villa in vendita a Roma, Courtesy Lionard

L’appartamento di Federico Fellini e Giulietta Masina ai Parioli

Qui scrisse La Dolce Vita, 8 e 1/2, Giulietta degli Spiriti e Le notti di Cabiria, e viveva ancora in questa casa quando vinse tre dei cinque premi Oscar che gli furono assegnati durante la sua carriera. Federico Fellini e sua moglie, Giulietta Masina vissero in quest’attico nel quartiere Parioli di Roma, in via Archimede 141, dal 1956 al 1968. Oggi l’appartamento è in vendita per 1.900.000 euro, trattato dall’agenzia Coldwell Banker. Situato all’ultimo piano del palazzo, la casa ha doppio ingresso ed è composta da circa 240 metri quadri divisi tra zona notte e zona giorno, più oltre 80 mq di superficie esterna composta da terrazzi che affacciano sul parco di Villa Elia. Particolari come le porte a doppio battente provenienti da Palazzo Barberini, aggiungono un tocco di unicità all’ambiente.

La casa appartenuta a Federico Fellini e alla moglie Giulietta Masina nel quartiere Parioli di Roma. Courtesy Coldwell Banker