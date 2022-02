Le Castagnole della nonna, le più soffici e dolci: il segreto è sostituire il burro con questo ingrediente

Uno dei dolci più buoni e tipici del Carnevale è la castagnola, anzi le castagnole. Un dolce zuccheroso, soffice, che mette buon umore e allegria: uno tira l’altro. Ottimo sia a colazione ( a noi piace inzuppato nel latte) sia a merenda, vicino ad un caffè, sia la sera, dopo cena, quando in noi si scatena la classica e intramontabile “voglia di qualcosa di dolce”.

Le castagnole

Le castagnole sono dolcetti piccoli come polpette, con gli anni sono in pratica diventati un dolce nazionale, si fanno a casa, ma si trovano anche in qualche pasticceria o addirittura nei supermercati. Non c’è un’area geografica precisa, diciamo che si trovano in Liguria, in Emilia Romagna, nel Lazio, Umbria meridionale, Lombardia, Veneto e anche Marche. Ognuna con un tocco diverso nella ricetta: questa volta vi proponiamo la ricetta marchigiana di Nonna Elia che da qualche giorno ha dato il benvenuto alla sua seconda nipotina Anna Vittoria.

Ingredienti per le castagnole di Nonna Elia

Gli ingredienti sono dosati senza bilancia, proprio come facevano le nostre nonne e come vengono descritti in alcuni ricettari tramandati nel tempo.

2 uova

8 cucchiai di zucchero

4 cucchiai di olio di oliva

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di liquore ( va bene anche il rhum)

1 bicchiere di latte

farina quanto basta

Procedimento per le castagnole di Nonna Elia

Prendete una zuppiera mettete le uova, lo zucchero e sbattete con la frusta. Aggiungete il bicchiere di latte e l’olio di oliva. Continuate a sbattere e inserite il lievito e il liquore. Sbattete con la frusta: a questo punto prendete la farina e cominciate ad aggiungerla poco alla volta per non fare dei grumi. L’impasto deve diventare morbido, non liquido. La prova, così come ci indica Nonna Elia va fatta con il cucchiaio.

La cottura

Non dovrete fare della palline con le mani, come siamo abituati a vedere, ma ogni castagnola sarà diversa dall’altra: saranno belle, rustiche, vere, genuine. Con il cucchiaio quindi prendete l’impasto e buttatelo nel vostro olio caldo. Pochi minuti e quando saranno abbronzate toglietele e fate asciugare su un foglio di carta assorbente. Una volta intiepidite spolverate con lo zucchero di semola e buon godimento.

