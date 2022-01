Le cold case du meurtre de Marine Boisseranc rouvert par les enquêteurs

Le 11 octobre 2005, Eric Boisseranc rentre après sa journée de délégué médical pour retrouver sa fille, Marine, 20 ans, dans la belle maison familiale. Avec Muriel, sa femme médecin, et leurs deux fils, Loïs, lycéen, et Pierrick, étudiant en médecine, ils forment une famille heureuse et sans histoire. Mais arrivé à Chazay-d’Azergues, village tranquille à 30 km de Lyon, Eric plonge dans un cauchemar. “J’ai toujours l’image en tête et je l’aurai toute ma vie, c’est une image atroce. Une mare de sang et ma fille allongée sur le dos ne bougeant plus…”, déclare-t-il dans L’Heure du crime, sur RTL.

Marine a été tuée de douze coups de couteau. Mais “dans ces enquêtes où les premières heures comptent, où tout peut faire indice, explique son avocat, Maître Gilles-Jean Portejoie, la scène de crime n’a pas été figée, ou très mal”. Malgré des battues pour retrouver le couteau, les téléphones mobile et fixe manquants, et malgré 3 000 auditions, le dossier n’avance pas. La violence de la mise à mort fait privilégier la piste du contentieux personnel.

En 2008, le parquet de Bourg-en-Bresse alerte sur les similitudes avec un de leur cas

En 2008, non loin de là, le routard Stéphane Moitoiret tue violemment un petit garçon de 11 ans, Valentin, avec la complicité de sa compagne, Noëlla Hégo. Le parquet de Bourg-en-Bresse alerte alors les enquêteurs locaux sur les similitudes de l’assassinat, mais ceux-ci ne s’y attardent pas. Pourtant, le couple, diagnostiqué schizophrène et psychotique (lui, sera condamné à trente ans de réclusion criminelle en 2013, et elle, écopera de cinq ans), semble avoir été vu à proximité. Les enquêteurs préfèrent mettre en examen, en 2011, l’ex-petit ami de Marine, Ludovic.

Une cellule d’une cinquantaine d’enquêteurs spécialisés saisie du dossier

Marine et Ludovic avaient pourtant rompu depuis six mois au moment du crime, sans violence particulière. Cette piste n’est pas retenue non plus. “J’espère que tout a été fait, soupire Eric Boisseranc au micro de RTL, mais si ce n’est pas lui, ce n’est pas lui…” S’ensuit une période où l’enquête piétine. En 2015, un juge d’instruction, pressé de classer l’affaire et ses 32 tomes, menace même de détruire les scellés, sauvés in extremis par le père-courage et son avocat, qui soupire ulcéré : “C’était scandaleux…”

Avant de reprendre : “Mais un nouveau juge nous donne toute confiance, comme le fait que l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) se soit saisi du dossier en 2016.” Cette cellule d’une cinquantaine d’enquêteurs est spécialisée dans les cas non résolus. Elle exploite tout, dans un pays où, en matière criminelle, il faut le souligner, on ne compte ni le temps ni l’argent pour trouver la vérité. Elle est équipée d’un logiciel croisant des centaines de paramètres des crimes passés.

“J’ai un genou à terre, jamais deux”, affirme avec force le père de Marine Boisseranc

Mais c’est la mémoire humaine qui va ramener l’enquête vers la piste Moitoiret… En décembre 2020, un article dans Le Progrès de Lyon déclenche de nouveaux témoignages. “Le journaliste m’a appelé pour me prévenir dans la foulée, confie Maître Gilles-Jean Portejoie. Je me suis mis en contact immédiatement avec le témoin, une enseignante digne de foi, qui se souvient d’un homme en jogging, avec du sang dans les cheveux. Un second témoin crédible s’est manifesté également, allant dans le même sens.”

L’espoir renaît pour la famille Boisseranc, qui a explosé rapidement après les faits. Le couple a divorcé, Muriel, la maman, a cessé de travailler, l’ex-maison du bonheur a été abandonnée. Eric Boisseranc, qui porte le combat à bout de bras au nom de tous, a déménagé loin de là, à Marseille, près de la mer qui lui est chère, y puisant des forces sans cesse renouvelées. “J’ai un genou à terre, jamais deux”, assure-t-il.

Eric Boisseranc : son avocat est “convaincu que cette enquête aboutira”

“Je suis à l’affût de tout, je veux la vérité, je l’aurai !”, martèle-t-il sur RTL. Un sentiment partagé par son avocat : “Je suis convaincu que l’enquête aboutira, je le veux en tant qu’avocat et en tant qu’homme. Il se crée après quelques années avec son client un lien fort et, même, une relation d’affection.” De quoi soutenir ce père aussi obstiné que celui d’Estelle Mouzin, qui a attendu dix-sept ans avant que Michel Fourniret ne s’accuse du crime en 2020, alors qu’il était déjà dans le collimateur des enquêteurs en 2003 !

L’Office central pour la répression des violences aux personnes a lancé, le 12 mars, un appel à témoins à tous ceux qui pourraient avoir aperçu, sans se manifester à l’époque des faits, le couple Moitoiret-Hégo, qui se disait “en mission divine”, jusqu’à tromper un prêtre qui les a hébergés à proximité du lieu du crime. Un détail ne peut qu’être l’œuvre du diable : c’est ce même prêtre qui a baptisé les trois enfants d’Eric Boisseranc…

