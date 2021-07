Le comuni più famose di TikTok potrebbero essere delle sette mascherate?

Delle comunità americane hanno trovato la fama su TikTok grazie a contenuti eco-friendly, ma ora qualcuno le accusa di essere delle sette “à la Charles Manson” pronte a tutto per reclutare nuovi adepti

Definire TikTok come l’app dei balletti è ormai riduttivo: sulla piattaforma di origine cinese l’utenza per discutere di politica, cucina, libri, cultura e altri argomenti che nulla hanno a che fare con le coreografie. La varietà di materiale disponibile è tale che, nel mare magnum dei brevi video, da tempo hanno iniziato a farsi notare anche i contenuti ritenuti controversi, perché negativi o ipoteticamente dannosi per gli utenti più giovani. Di recente una polemica riguardante alcune comunità eco-friendly americane, accusate di essere delle sette impegnati a reclutare adepti tramite TikTok, ha messo in risalto uno dei lati oscuri della popolare app.

Le stranezze di TheGarden

Il giovane viaggiatore inglese Treeisalive – non ha mai rivelato il suo vero nome– si è fatto conoscere sui social network grazie alle foto delle sue esplorazioni e a filmati su tematiche ambientaliste: un cosiddetto green influencer, che dopo aver girovagato per l’Europa è arrivato negli Stati Uniti insieme alla fidanzata Julia. Non si sa se per scelta o se per caso, Treeisalive è giunto nello stato del Tennessee e si è stabilito in una comunità chiamata TheGarden. Si tratta di un gruppo di persone – dalle foto non sembrano essere più di 30 – che abitano in un appezzamento di terreno di 21,5 acri nei boschi alle porte della città di Lafayette. Sui social questa organizzazione si presenta come una comunità sostenibile il cui scopo principale è aiutare gli altri; i post descrivono le giornate fatte di lavori nei campi, pasti condivisi, ritrovi spirituali ed esercizi yoga.

All’apparenza una comune ispirata allo stile di vita hippie che, come altre nel mondo, riesce a sopravvivere lontano dalla modernità, insomma. Ma l’arrivo di Treeisalive e Julia con il loro seguito di follower – ad oggi sono 85mila su TikTok – ha fatto aumentare l’interesse verso TheGarden. Se all’inizio i commenti erano stati soprattutto positivi e di apprezzamento verso la dottrina ambientalista della comune, con l’aumentare dei video di Treeisalive sono sorti i primi dubbi fra i commentatori. Quell’atmosfera idilliaca e vicina alla natura presentata da TheGarden è apparsa sempre più falsata: nei filmati si vedono stanze senza finestre, materassi rovinati dove dormono i seguaci, una cucina vecchia e sporca e giovani chini a lavorare nei campi per lunghi tratti della giornata.

Treeisalive ha continuato a pubblicare contenuti vivaci e colorati nello stile che va di moda su TikTok, ma la curiosità degli utenti non si è fermata all’analisi dei video. Andando a indagare sulla comunità TheGarden sono emerse accuse di violenze su ex membri e sugli animali: in passato, come confermato dagli stessi membri della comune, il gruppo decise di mangiare un gatto che si era intromesso nella loro aia. In un’altra occasione, un’abitante ha ucciso un cane e utilizzato la sua pelliccia come copricapo. Interviste ad ex residenti hanno rivelato minacce da parte degli anziani del gruppo e turni di lavoro massacranti. Di conseguenza sul web sono arrivati i primi paragoni con le sette hippie degli anni ’60 che, dopo un inizio come comunità eco-friendly, sono diventate protagoniste di storie di cronaca famose e dai risvolti tragici. È il caso della Manson Family di Charles Manson o della People’s Temple Agricultural Project, la setta che impose ai propri adepti un suicidio di massa con un succo di frutta avvelenato. Le polemiche non sembrano aver firmato Treeislife, il quale continua a pubblicare video da TheGarden pur se ora sono diminuiti gli inviti a unirsi alla comune che fino a poco fa venivano elargiti a chiunque via social.

Un villaggio tribale in Guatemala

Un’altra particolare comunità che ha destato i sospetti degli utenti è quella di Tribal Village, situata in Guatemala. Nel video di introduzione su TikTok della portavoce Michelle Rusk, che ha 3,2 milioni di views, si osservano le attività che questa numerosa comunità compie sulle montagne sopra il lago Atitlan. Feste all’aperto, balli di gruppo, lezioni di pittura e altri eventi giocosi sono messi in primo piano per evidenziare ciò che succede nella comune. Eppure i post hanno scatenato una reazione negativa sui social media con i commentatori che accusano gli abitanti di Tribal Village di colonizzare e gentrificare un paese del terzo mondo e sfruttarne gli abitanti. Infatti a svolgere ruoli di servizio, come camerieri e cuochi, sembrano esserci solo cittadini guatemaltechi, per il resto non coinvolti negli avvenimenti della comunità.

Il gruppo si descrive come un “ecovillaggio consapevolmente in evoluzione e un centro di potenziamento nel lago Atitlan, che vuole creare un mondo sano di abbondanza in simbiosi con Madre Terra”. Non si parla di prezzi di ingresso, ma gli inviti a raggiungerli sono sempre presente nei filmati di Rusk. Sul web, coloro che sono stati lì concordano sul fatto che lo scopo del resort sia quello di far divertire ricchi turisti stranieri, provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa. Un utente di Twitter ha commentato che è “il paradiso degli hippie occidentali con i soldi, dove la popolazione indigena del luogo ha un ruolo molto chiaro: lavorare in condizioni precarie per loro“. Altri hanno sottolineato che Tribal Village, con i suoi incontri di gruppo la notte e una sorta di frivolezza forzata dei seguaci, rientra nella categoria delle sette di TikTok.

Stesse filosofia New Age e accuse ancora peggiori sono state rivolte all’ex comunità Love Has Won del Colorado, presieduta fino a pochi mesi fa da una donna che si faceva chiamare Mother God. Dopo il decesso di quest’ultima, il suo corpo mummificato è stato lasciato in un casolare della comune per essere osservato dagli altri membri. In precedenza, la leader aveva sfruttato YouTube e altri canali social per attirare nuovi membri in quella che sembra una vera e propria setta. “Non ho mai visto un gruppo di persone essere così disinvolto nei confronti di una persona morta” ha detto un poliziotto giunto nell’area dopo il decesso. Al momento i canali social di Love Has Won sono spariti dal web, mentre restano quelli di Treeislife e Tribal Village. Account da tenere sotto controllo per evitare che l’inesperto pubblico di TikTok (il 62% degli utenti americani ha fra i 10 e i 29 anni) si faccia coinvolgere in queste comunità simili a sette.