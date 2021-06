le-coppie-peggiori-delle-serie

Divertentissima commedia romantica, The Greatest Love aveva per protagonisti due amanti poco affiatati. Conclusasi 10 anni fa, la rispolveriamo oggi da abbinare alle altre produzioni che raccontano di fidanzati mal assortiti

Non tutte le relazioni sentimentali delle serie sono “storie d’amore epiche”, come quella tra Veronica Mars e Logan, o irresistibilmente movimentate alla Blair e Chuck di Gossip Girl oppure disfunzionali ma perfettamente compatibili (leggi il Dr. Cox e Jordan in Scrubs). La maggior parte soffre di alti e bassi e non è destinata a durare per sempre, proprio come nella realtà. Il 25 giugno del 2011 si concludeva una delle commedie romantiche più divertenti, strane e vivaci del decennio, The Greatest Love. Incentrata su una superstar del cinema al picco della fama – l’arrogante, egocentrico e bellissimo Dok Ko-jin – e il suo rapporto di amore-odio con una collega ormai sul viale del tramonto, offriva una delle disamine più critiche, disincantate e al contempo esilaranti del mondo dello spettacolo, rivelando come le agenzie elaborino a tavolino la personalità, la storia e ogni minima azione delle proprie stelle. In questa realtà totalmente fittizia, anche le relazioni tra vip sono il risultato di indagini di marketing… ma non la storia d’amore tra i due protagonisti, destinati a formare una delle coppie più incompatibili, mal assortite eppure “funzionanti” viste sul piccolo schermo. Celebriamo The Greatest Love evocando alcune delle coppie peggiori della televisione.

1. Mulder e Scully – X-Files

Chi scrive non ha ancora superato il trauma infantile più debilitante provocato dallo schermo televisivo: la rivelazione, scioccante e inaccettabile, della relazione tra Mulder e Scully. I due agenti dell’Fbi a caccia di alieni, mostri e casi inspiegabili erano quanto di più discordante potesse coesistere in una coppia: credulone, impulsivo, emotivo, idealista e pornomane lui; pragmatica, scettica, razionale e inquadrata lei. Tuttavia, gli opposti si attraggono e nel caso di Mulder e Scully, la longevità della serie aveva contribuito a sfatare alcuni stereotipi sui personaggi, rivelando personalità più complesse e fluide.

Dopo anni di collaborazione professionale, la rivelazione che i due condividevano non solo una vita sessuale ma anche un figlio (protagonista del revival) è quanto di più inusitato sia stato proposto dalla televisione: nessun segno valido di un avvicinamento dei due ne aveva anticipato la relazione e la loro condotta da amanti discreti non ha mai giustificato come e perché questa coppia si sia formata, diventando emblematica di quanto un espediente narrativo per risollevare la popolarità di uno show possa minarne la coerenza.

2. Cersei e Jaime – Game of Thrones

Sì, ci piace “vincere facile”. Quella formata dai rampolli della dinastia dei Lannister è la coppia peggiore della Storia della televisione. Non solo perché le convenzioni sociali e la biologia indicano l’incesto come il primo motivo per cui una coppia dovrebbe evitare di consolidarsi, ma perché i due gemelli coltivano comunque una pessima e tossica attrazione. Potremmo liquidare semplicemente l’analisi dei motivi per cui i Lannister insieme non funzionavano scaricando tutta la colpa su Cersei: nessuno, in realtà, potrebbe essere mai il compagno ideale di questa donna algida, invidiosa, crudele, ambiziosa, perversa e interessata solo al proprio benessere e a quello dei figli. Una riflessione più oggettiva dimostra che Cersei e Jaime formavano una coppia orribile anche per l’incapacità del cavaliere di tenere testa alla sorella e rendersi conto della sua natura ostile.

3. Dok Ko-jin e Ae-jung – The Greatest Love

Lei (Kong Hyo-jin, Love Fiction) è l’ex punta di diamante di una girl-band del K-pop che si è sciolta improvvisamente dopo aver sfornato una hit tormentone – proprio all’apice del successo – e ora sopravvive grazie a umilianti comparsate in quiz e reality. Lui (Cha Seung-won, Night in Paradise) è l’attore più richiesto del momento in virtù del suo accentuato ecclettismo, dell’esagerata bellezza e della popolarità sui social acquisita come icona di stile, e si avvia fare il suo debutto come nuovo volto degli action di Hollywood.

Ogni volta che Ae-jung si imbatte in Dok Ko-jin, si verificano una serie di coincidenze che minano le velleità hollywoodiane di quest’ultimo. Eppure, l’involontaria iettatrice, imbranata, frignona e molesta, riesce a far innamorare di sé l’egocentrico attore, dando vita a una delle coppie più improbabili, incompatibili e autolesioniste mai esistite, nonché una delle più ilari.

4. Gil e Sara – Csi – Scena del crimine

Un altro trauma per l’autore di questo pezzo è costituito dal momento in cui l’esperta della Scientifica di Las Vegas Sara esce dal bagno dell’entomologo Gil Grissom nella sesta stagione. A differenza del caso di Mulder e Scully, la narrazione offriva svariate indicazioni che il saggio e pacato Gil avesse cominciato a cedere alle avance della giovane ed entusiasta Sara. La coppia, formata da due introversi secchioni, è forse la più noiosa del piccolo schermo, specialmente nell’ottica di un futuro dove Grissom inizia una relazione ben più intrigante con la conturbante, sensuale e magnetica signora del Bdsm, Lady Heather.

5. Dawson e Joey – Dawson’s Creek

Erano più mal assortiti di Ted e Robin di How I Met Your Mother, più ridicoli di Izzy e George di Grey’s Anatomy, più improbabili di Dan e Serena di Gossip Girl. La coppia brutta più memorabile dei teen drama è quella formata del logorroico Dawson con il suo primo amore, l’introversa Joey. I due non erano davvero fatti l’uno per l’altra. Il loro rapporto era minato da anni di tira e molla, dall’indecisione, dai timori di sbagliare, dalla mancanza di senso di trasgressione, di audacia e di vitalità che avevano invece altri partner di ciascuno, dall’anticonformista Jen al ribelle Pacey.