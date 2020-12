le-cose-da-sapere-per-prepararsi-all’arrivo-di-bridgerton

Ormai è imminente: il giorno di Natale debutta la prima serie Netflix di Shonda Rhimes. È un un tuffo nello sfarzo dell’Inghilterra di inizio Ottocento fra amori complicati e gossip ante litteram. Il tutto tratto da una saga di romanzi bestseller

Come un gradito dono di Natale, il 25 dicembre fa il suo debutto su Netflix Bridgerton, la prima produzione della piattaforma che porta il marchio inconfondibile di Shonda Rhimes. Per chi ama le storie in costume, le vicende amorose intricate e un po’ di sano gossip ante litteram, il binge watching di questi episodi sarà il modo perfetto per passare le giornate di festa che quest’anno si prospettano diverse dal solito. In preparazione al debutto, ecco tutto ciò che bisogna sapere sulla serie.

1. I libri

Bridgerton è tratta dalla saga di romanzi storico-sentimentali di Julia Quinn. Autrice di oltre 30 volumi, è soprannominata la Jane Austen contemporanea per la sua capacità di fondere trame rosa a costruzioni narrative complesse e dalle tematiche profonde; è anche uno dei 16 scrittori inclusi nella Romance Writers Hall of Fame. Tradotti in oltre 32 lingue, i suoi libri sono apparsi 19 volte nella classifica dei bestseller del New York Times e hanno venduto oltre 10 milioni di copie solo negli Stati Uniti. La serie in particolare s’ispira a un gruppo di romanzi che, inaugurato nel 2000 con The Duke and I, doveva essere in origine una trilogia, ma, dato l’enorme riscontro di pubblico, si è trasformata in una saga di otto titoli, ognuno dedicato a un diverso rampollo della famiglia Bridgerton, un potente clan dell’alta società inglese nei tempi della Reggenza. Negli anni successivi Quinn ha scritto anche due serie di romanzi spin-off, una dedicata ai Smythe-Smith e un’altra sui Rokesby, che contano quattro libri ciascuna. Tutti i volumi dell’autrice sono tradotti in italiano da Mondadori.

2. Shondaland & Netflix

(Foto: Getty Images)

Bridgerton è la prima produzione originale Netflix firmata da Shondaland, ovvero la casa di produzione fondata e guidata da Shonda Rhimes. Dopo aver portato al successo Grey’s Anatomy, Scandal e Le regole del delitto perfetto sulla tv generalista americana (la signora ha lavorato alla Abc per 15 anni), nel 2017 ha firmato un accordo pluriennale in esclusiva con la piattaforma di streaming, che a quanto pare le è valso 150 milioni di dollari. L’autrice e il suo team dovranno produrre almeno otto titoli originali e Bridgerton è il primo di questi. Shonda Rhimes ha dichiarato di aver divorato i libri di Julia Quinn e di aver combattuto disperatamente per ottenerne i diritti e portarli sullo schermo. Lo showrunner in prima fila è il suo pupillo Chris Van Dusen, che ha fatto pratica su Private Practice e Scandal. Ma i lavori a Shondaland non si fermano, perché per Netflix si sta già lavorando a Inventing Anna, miniserie su una giovanissima truffatrice che ha conquistato l’élite newyorchese fingendosi una ricca ereditiera.

3. La trama

La prima stagione di Bridgerton (otto episodi di un’ora ciascuno) è tratta dal romanzo numero uno della saga, ovvero Il duca e io. In generale, tutta la vicenda è ambientata nell’Inghilterra dell’età della Reggenza, ovvero gli anni Dieci dell’Ottocento, periodo in cui il principe di Galles futuro Giorgio IV fece da reggente per il padre Giorgio III, ormai inabile al governo; fu un’epoca di notevole splendore, con la vittoria nelle Guerre napoleoniche e un clima di grande sviluppo e fervore in patria. La serie si concentra sull’alta società londinese, in particolare quella della rampolla di una ricca e numerosa famiglia, Daphne Bridgerton. Costretta suo malgrado a debuttare in società, la ragazza fatica a trovare un pretendente e per alzare l’interesse su di lei decide di allearsi con il fascinoso duca di Hastings Simon Basset, il quale vuole invece continuare la sua vita da scapolo: nonostante l’istantanea antipatia, i due fanno finta di fidanzarsi per poi innamorarsi per davvero. Il tutto è complicato, oltre che da un entourage di numerosi personaggi, dalle malelingue diffuse dalla misteriosa Lady Whistledown, che compila un giornale di gustosi pettegolezzi, una specie di Gossip Girl dell’Ottocento.

4. Il cast

Molto interessante e diversificato il gruppo di attori scelto per animare la serie. Il nome clou è sicuramente quello di Julie Andrews: l’icona di Mary Poppins e Tutti insieme appassionatamente compare, ma solo con la voce, in qualità della linguacciuta Lady Whistledown, che fa anche da narratrice alle vicende. Ci sono poi tanti giovani e promettenti interpreti: Phoebe Dynevor, nota per il ruolo di Clare in Younger, è Daphne Bridgerton; mentre Simon Basset tocca a Regé-Jean Page, visto nella serie For The People (sempre prodotta da Rhimes). A interpretare i fratelli Bridgerton spetta a Jonathan Bailey (Broadchurch) nei panni di Anthony, e a Florence Hunt in quelli di Hyacinth; Claudia Jessie (Vanity Fair) è Eloise, Luke Newton (The Lodge) Colin, Ruby Stokes Francesca, infine Luke Thompson e Will Tilston rispettivamente Benedict e Gregory.

5. Perché piacerà

Se la firma di Shonda Rhimes e la trama intrigante non bastano, sappiate che Bridgerton promette uno sfarzo senza precedenti. Come si evince dalle prime foto dal set e dalle clip di anticipazione, la produzione non ha badato a spese per ricreare gli appariscenti e coloratissimi costumi dell’epoca e gli ambienti che quanto a lusso ricordano The Crown. Gli attori, poi, hanno dovuto fare una full immersion nelle più aitentiche abitudini aristocratiche inglesi, che hanno incluso lezioni di piano, di equitazione e anche di bon ton. Accanto all’attenzione filologica agli aspetti estetici, Bridgerton non vuole essere una serie d’epoca pura e semplice: non potrebbe essere una creazione di Rhimes senza un cast inclusivo con tanti attori black. “In un contesto storico in cui venivamo esclusi, almeno nell’arte il minimo che possiamo fare è cercare di ridipingerci dentro”, ha dichiarato Regé-Jean Page. In generale, Bridgerton cercherà di riprodurre il fascino di un atro tempo attualizzandone il più possibile le dinamiche e la rappresentazione.