Le Covid bientôt remplacé par une autre maladie mortelle ? Cette effrayante mise en garde de l’OMS

Alors que le monde peine à se remettre de la pandémie de coronavirus, nous pourrions devoir faire face à l’épidémie d’une maladie mortelle, cette fois bien connue du grand public : la rougeole. Cette infection virale hautement contagieuse “se caractérise par une forte fièvre, une toux, une rhinopharyngite et une conjonctivite importantes, puis par une éruption sur la peau“, indique le site de la sécurité sociale. Selon l’Organisation mondiale de la santé et l’Unicef, le nombre de cas de rougeole a bondi de 79% au cours des deux premiers mois de 2022, avec 17 338 cas de rougeole signalés, contre 9 665 sur la même période l’an dernier.

Les deux agences de l’ONU craignent que des millions d’enfants contractent la maladie en 2022. D’autant que les chiffres pour ce début d’année pourraient être bien plus élevés que ceux qui ont été donnés, car la pandémie de Covid-19 aurait eu pour conséquence de perturber les systèmes de surveillance. On recense 21 épidémies importantes de rougeole depuis le début 2022, essentiellement concentrées en Afrique et dans la région de la Méditerranée orientale.

“La rougeole est plus qu’une maladie dangereuse et potentiellement mortelle”, prévient Catherine Russell, la directrice de l’Unicef

Un vaccin contre la maladie existe pourtant depuis plusieurs années. Mais la campagne de vaccination a pris un énorme retard en raison, notamment, des perturbations des systèmes de santé liées à la pandémie de Covid-19. Or, la meilleure protection contre cette maladie est justement une couverture vaccinale très élevée. “La rougeole est plus qu’une maladie dangereuse et potentiellement mortelle. C’est aussi un des premiers signes qu’il y a des lacunes dans la couverture vaccinale mondiale”, a indiqué Catherine Russell, directrice générale de l’Unicef, dont les propos ont été rapportés dans Le Figaro, ce mercredi 27 avril. L’OMS et l’Unicef ont également peur que cette épidémie de rougeole soit un signe avant-coureur d’épidémies d’autres maladies qui se propagent plus lentement. “Le moment est venu de remettre sur les rails les programmes de vaccination essentielle et de lancer des campagnes de rattrapage afin que tout le monde puisse avoir accès à ces vaccins vitaux”, a insisté Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS.

