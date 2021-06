le-decorazioni-led-intelligenti-che-controlli-via-app

Le luci Twinkly servono a illuminare, creare effetti o disegni in ogni stanza della casa. Possono essere controllate dall’app oppure con gli assistenti virtuali

(Foto: Twinkly)

Debuttano ufficialmente in tutto il mondo due nuove decorazioni luminose smart di Twinkly ovvero Line e Flex, entrambe controllabili tramite l’applicazione oppure con la voce grazie agli assistenti vocali. I due prodotti della società italiana riferimento nel segmento dello smart lighting puntano su una piena libertà di personalizzazione quando si montano nei vari ambienti della casa.

Twinkly Line è una striscia di luci led a 16 milioni di colori lunga 1,5 metri che può aderire a pareti o mobili in modo adesivo e magnetico. Si può per esempio piazzare dietro o attorno alla televisione per un effetto più suggestivo quando si guardano film o serie tv oppure può creare la giusta illuminazione tra i pensili della cucina o ancora dedicarsi alla cromoterapia in bagno. Anche Twinkly Flex punta sulla flessibilità per disegnare forme o scritte ma la struttura è di tipo tubolare pieghevole in pvc lunga complessivamente 2 metri con led sempre da 16 milioni di colori. Entrambi i modelli garantiscono una durata della vita di oltre 30000 ore.

(Foto: Twinkly)

Twinkly adotta una speciale tecnologia proprietaria per la gestione intelligente di ogni singolo punto luminoso, mentre l’algoritmo interno di computer vision rileva l’esatta posizione di ogni led per gestire al meglio effetti, gradiente di sfumatura e giochi di luce. Si può configurare il tutto comodamente via wi-fi o bluetooth tramite l’app gratuita Twinkly per Android o iPhone che offre un’ampia scelta di animazioni già predisposti o per crearne di proprie.

(Foto: Twinkly)

Il sistema può comunicare con gli assistenti vocali di Google e Amazon ma anche con gli ecosistemi Apple HomeKit, Homey e Razer Chroma. È anche possibile agganciare un piccolo dispositivo via usb chiamato Twinkly Music che identifica e interpreta una sorgente di musica esterna abilitando una pulsazione e una serie di effetti luminosi a tempo.

I prezzi partono da 39,99 euro, si possono acquistare da questo sito.