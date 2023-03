Le disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori in G.U.

In Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2023, è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 15, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori”. Il DL 1/2023, prevede disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare.

Vito Califano