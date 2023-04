le-due-facce-di-colle-san-marco:-parco-avventura-e-degrado-nel-pianoro

Colle San Marco (Ascoli), 5 aprile 2023 – Tanto è stato fatto, negli ultimi anni. E ciò è piuttosto evidente: dal posizionamento dei bidoni per la raccolta differenziata, all’allestimento del campo avventura. Tanto altro, però, c’è ancora da fare per rendere colle San Marco un fiore all’occhiello per il territorio e sempre più accogliente per i turisti. Nella settimana che porta alla Pasqua e soprattutto al lunedì di Pasquetta, infatti, giornata nella quale tradizionalmente tanti ascolani ne approfittano per un picnic all’aria aperta, il pianoro non si presenta ancora nelle condizioni ideali. Fra l’altro, tra il 25 aprile e il primo maggio, nel prossimo periodo colle San Marco comincerà davvero a riempirsi di famiglie e visitatori, dunque urge accelerare i tempi per ultimare il restyling della zona e provvedere ad alcuni importanti interventi di manutenzione.

A spiccare, ad esempio, sono le condizioni in cui si trovano alcuni giochi per i bambini: le altalene sono rotte e mancano i seggiolini, dagli scivoli spuntano chiodi pericolosi e le scritte realizzate dai vandali campeggiano praticamente ovunque. Qua è là, inoltre, ci sono rifiuti abbandonati in mezzo al verde, tra bottiglie di birra e cartacce. In alcuni casi, poi, i cestini sono rotti e l’immondizia, ingiustificatamente, viene buttata per terra. Un’altra emergenza, poi, riguarda i servizi igienici.

A colle San Marco, infatti, ce ne sono tre: ma l’unico bagno funzionante è quello situato vicino al chioschetto, visto che a prendersene cura sono direttamente i gestori di tale attività. I servizi igienici che si trovano lungo la strada, a ridosso della partenza della Coppa Paolino Teodori, sono in pessimo stato e chiusi ormai da parecchi anni, mentre quelli situati di fronte al ristorante ‘Il cacciatore’, nel parchetto adiacente, non sono utilizzabili. Insomma, nei giorni in cui il pianoro è pieno di persone, è assolutamente necessario che i bagni possano essere tutti funzionanti e accessibili, trattandosi di un servizio estremamente importante se si svuol fare di San Marco un luogo sempre più turistico.

Sarebbe auspicabile, infine, rinnovare anche le panchine, molte delle quali sono state devastate dai vandali e ormai arrugginite. A proposito del weekend di Pasqua, proprio sabato riaprirà il ‘Parco Avventura’ e, per tutti, sarà possibile cimentarsi con le varie attrazioni. Fervono ormai gli ultimi preparativi per l’avvio della stagione e, rivolgendosi al numero di telefono 389/5274677, è già possibile prenotare la propria esperienza.

Vito Califano