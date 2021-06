le-ex-di-aldo-montano:-“l’amore-con-manuela-arcuri,-con-antonella-mosetti-niente-di-importante”

Aldo Montano ricorda le storie d’amore con alcune delle sue ex fidanzate più famose: Manuela Arcuri e Antonella Mosetti. Due storie durate complessivamente 10 anni: 3 quelli vissuti con l’attrice, 7 quelli segnati dalla relazione con la showgirl. Non un Dongiovanni ma un uomo che si è innamorato più volte, Montano. E che accanto alla moglie Olga Plachina ha trovato la stabilità.

L’amore con Manuela Arcuri: “Non ci furono grossi litigi”

“In una fase della vita sono confluite varie componenti positive: ‘Manuelona’ è stata una di queste. Prima di tutto ci fu l’oro ai Giochi, cardine di ogni cosa. Quindi arrivarono i primi impegni televisivi con Simona Ventura, infine intercettai il desiderio dello sport di trovare alternative ai calciatori”, ricorda Montano dell’amore con Manuela, “Fu un puzzle che si completò: Simona mi diede una chance e da lei conobbi l’attrice famosa: per tre anni ha funzionato”. Non ricorda, invece, le liti furibonde raccontate dalla ex:

Di una relazione accantoni i pezzi brutti e tieni solo quelli belli. Però non rammento grandi litigi. Ma avevo 25 anni e se a 43 ti accapigli con la moglie sulle fesserie, figuratevi a quell’età.

“Con Antonella Mosetti non ho costruito qualcosa di importante”

in foto: Aldo Montano e Antonella Mosetti

Più severo è il giudizio di Montano a proposito della lunga relazione con Antonella Mosetti, durata 7 anni. “Oddio, l’ho fatta impazzire?”, chiede Montano ricordando le parole della ex. Poi aggiunge: “Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”. La loro relazione fu raccontata a più riprese in tv e sulle riviste. Un legame che si è interrotto e del quale lo schermitore conserverebbe un ricordo preciso, al di là delle buone intenzioni iniziali.