Le formazioni ufficiali di Belgio-Italia: De Bruyne c’è, Hazard no! Mancini si affida a Chiellini e Chiesa

Comunicate le formazioni ufficiali di Belgio-Italia, gara valevole per i quarti di finale di Euro 2021: Martinez recupera solo De Bruyne, Mancini si affida a Chiellini e Chiesa

Comunicate da pochi minuti le formazioni ufficiali di Belgio-Italia, seconda gara dei quarti di finale di Euro 2021. Cala finalmente il velo di mistero sull’11 del Belgio, dovuto essenzialmente alla titolarità o meno De Bruyne e Hazard che il CT Martinez non ha voluto svelare, parlando solo in termini pessimistici di difficoltà e scarsa condizione, fino a poche ore dalla sfida. De Bruyne stringe i denti e scende in campo, niente da fare invece per Eden Hazard che verrà sostituito da Doku. Confermati gli altri interpreti del 3-4-2-1 con Lukaku unico terminale offensivo.

Risolti anche i dubbi relativi alla formazione dell’Italia.Chiellini ha recuperato e sarà al centro della retroguardia a difesa della porta di Donnarumma: al suo fianco Bonucci, ai lati Spinazzola a sinistra e Di Lorenzo a destra. Confermato il centrocampo Barella, Jorginho e Verratti. Cambio nel tridente offensivo: con Insigne e Immobile giocherà Chiesa sulla destra al posto di Berardi.

Le formazioni di Belgio-Italia:

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; DeBruyne, Doku; Lukaku

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne