le-foto-di-giulia-salemi-e-pierpaolo-pretelli-nel-loro-primo-viaggio-d’amore

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono concessi il loro primo viaggio d’amore e sono volati in Repubblica Domenicana. Un paradiso tropicale dove si stanno godendo ore di puro relax, tra sole, mare e buon cibo. Un reel su Instagram li immortala in aeroporto al mondo della partenza e un attimo dopo sono immersi nelle splendide acque di Samanà. Si tratta del primo viaggio di coppia per i Prelemi, reduci dell’esperienza tra al Grande Fratello Vip e del loro amore sbocciato proprio tra le mura di Cinecittà. Non ci credevano i più scettici, eppure nonostante i numerosi viaggio tra Roma e Milano, la coppia ha messo alla prova il loro legame, che è sopravvissuto alla grande nonostante la distanza.

Giulia Salemi: “Ci alleniamo insieme”, anche in vacanza

Alla Gazzetta dello sport l’influencer italo persiana ha confessato di essersi lasciata coinvolgere dall’entusiasmo di Pretelli per lo sport e l’attività fisica. “Pierpaolo è molto sportivo, gli piace correre, a me non tanto, ma talvolta facciamo qualche esercizio insieme”, ha raccontato la Salemi al quotidiano sportivo. Per l’ex Velino gli allenamenti sono un’abitudine da non mollare neanche in vacanza e, come testimoniano le Instagram Stories, la coppia ha approfittato di una splendida struttura in Repubblica Domenicana (dove alloggiano grazie ad una sponsorizzazione) per fare attività fisica in palestra.

Giulia Salemi aspetta mamma Fariba dopo l’Isola dei Famosi.

Mentre mamma Fariba sta trascorrendo il periodo di quarantena obbligatorio, Giulia Salemi si gode questi giorni di vacanza insieme a Pieropaolo. Al suo rientro in Italia però, sarà tempo di riabbracciare l’ex naufraga, eliminata durante una delle ultime puntate dell’Isola dei Famosi. Fariba non ha retto la sfida al televoto, nonostante il sostegno della sua fanbase attivissima su Twitter e quello della stessa influencer che è stata ospite in studio a fare il tifo per lei. Su Instagram Giulia Salemi ha pubblicato uno scatto della mamma con una dolce dedica definendola: “Una guerriera dei nostri giorni sola contro tutti” e le ha promesso: “Ti adoro così come sei e non ti cambierei con niente al mondo. Ora torna a casa amore mio che ho bisogno di te”.