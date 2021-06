le-foto-di-giulia-stabile-e-sangiovanni-sexy-tra-le-onde,-il-servizio-completo-per-chi-settimanale

in foto: Giulia Stabile e Sangiovanni, foto del settimanale Chi

Erano stati avvistati sulla spiaggia di Fregene intenti a scambiarsi effusioni e baci appassionati, ma non si trattava di un weekend d’amore per Giulia Stabile e Sangiovanni, bensì del set di un servizio fotografico come dimostrano le attrezzature posizionate in riva al mare. Lo shooting in questione è quello comparso sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, edito da Mondadori e da sempre afferente al mondo Mediaset.

Il servizio fotografico di Chi

in foto: Foto del settimanale Chi

Un servizio che magnifichi il loro amore così puro e fresco, un amore nato per caso nella casetta di Amici20 e di cui adesso parlano davvero tutti, non soltanto gli appassionati del talent show di Canale 5. Così, travolti dalla passione ma anche dalla onde del mare, i due si sono lasciati ritrarre dagli obiettivi dei fotografi, divertendosi a farsi travolgere dall’acqua, giocando e scherzando sempre con la solita ilarità che li distingue e che emerge anche dagli scatti in cui appaiono sorridenti e visibilmente divertiti, sebbene non manchino dei momenti più intensi, stesi sul bagnasciuga.

L’amore tra Giulia e Sangiovanni

in foto: Foto del settimanale Chi

Giulia Stabile e Sangiovanni sono diventati il simbolo di una generazione che non ha paura di mostrarsi per quello che è, con tanto di stranezze, di trascorsi burrascosi, ma anche di inesperienza e genuinità. La ballerina vincitrice del talent, infatti, ha vissuto tante prime volte insieme al suo cantante, come rivela al settimanale: “Lui è il mio primo bacio, il mio primo di tutto. Non temiamo il futuro, in qualunque modo andrà ci saremo sempre l’uno per l’altra“. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair la 19enne ha rivelato che tra loro non c’è stata un’altra importante “prima volta“, quella più intima, che arriverà quando davvero arriveranno a sentirsi “una cosa sola”.