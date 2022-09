Le fregnacce Viterbesi, più buone e saporite delle crepes: il piatto della tradizione che si prepara in 5 minuti. Un piatto antico e tipico del Lazio, questo è un pitto che gli antichi contadini usavano dopo le giornate di lavoro. Buone e semplici andiamo a vedere come si prepara questo piatto eccezionale

Ingredienti delle frenacce Viterbesi

100 gr. di farina

latte

2 uova

strutto (in alternativa burro o olio di oliva)

sale

pecorino grattuggiato

Preparazione

In una ciotola rompete e poi battete le uova. Aggiungete un pizzico di sale e unite poi la farina. Ora continuate a batterle ( per facilitarvi il lavoro e siete pigri usate tranquillamente una frusta elettrica). Continuate a mescolare e aggiungete il latte tiepido. La pastella deve essere un po’ liquida, quindi vi accorgete voi quando smettere di inserire il latte ( l’impasto quindi non deve essere corposo né grumoso.

Prendiamo una padella piccola e scaldiamola, con lo strutto ( o con il burro) ungiamo la pentolina stessa. Potete sia prendere un pennello oppure, prendere un foglio di carta cucina ( metodo consigliato) sporcarlo con burro o strutto e poi ungere la padella. Friggete quindi l’impasto e con una spatolina sistemate le fregnacce in un piatto. La quantità lo potrete decidere voi, tutto dipenderà quanto vi piace doppia ( la consistenza è comunque soggettiva. Messe nel piatto cospargete di pecorino e servite cade.

