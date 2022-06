le-graffette-dolci-di-marisa-laurito,-gonfie-e-delicate.-si-sciolgono-in-bocca-con-questi-trucchi

Le graffette di Marisa Laurito, gonfie e delicate. Si sciolgono in bocca con questi trucchi. Una ricetta semplice e intramontabile che può essere preparata da chiunque. Magari potrete farvi aiutare dai vostri piccoli mentre le preparate, potrebbero fare le ciambelline finali dato che prepararla è davvero semplice.

Ingredienti graffette dolci di Marisa Laurito

zucchero semolato gr 150

3 patate

3 uova

1 cubetto di lievito di birra

scorzetta di un’arancia

scorzetta di un limone

1 noce di burro

farina

latte

olio di semi

sale

Leggi anche–>La Caprese al pistacchio, più buona e soffice di quella alle mandorle

Preparazione

La prima cosa da fare sarà bollire le patate, sbucciarle e poi schiacciarle ( potete usare qualsiasi tecnica, se bollirle con o senza buccia, non è importate). Schiacciatele però con lo schiacciapatate e mettete tutto in una bowl grande. Intanto fate sciogliere il lievito di birra in un po’ di latte. Lo mettiamo nelle patate e aggiungiamo la farina. A questo punto sporchiamoci le mani e facciamo un impasto bello omogeneo. Impastare con le nostre mai ci aiuterà anche a scaricare un po’ lo stress.

Inseriamo anche la scorza di limone grattugiata e anche quella d’arancia. Non tantissima, giusto per avere un retrogusto più fresco. Se volete potrete anche usare un solo tipo di agrume. Diciamo che molto dipende anche dal vostro gusto, se vi piace quel sentore particolare in sottofondo. Uniamo anche l’uovo e continuiamo a creare l’impasto. Il risultato deve essere liscio e omogeneo. Fatto l’impasto fatelo crescere a temperatura ambiente per due ore.

Una volta cresciuto, aiutandovi con della farina sul tavoli, farete dei rotolini. Mentre fate i “tarallini” o graffette in questo caso, mette su l’olio caldo, bollente ( la temperatura deve essere di 170 gradi). Una ad una immergete le graffette. Cresceranno quindi nell’olio piano piano, si gonfieranno assumendo la loro figura. Una volta cotte, dorate ( non bruciate), intingetele nello zucchero semolato e mangiatele calde.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Le graffette dolci di Marisa Laurito, gonfie e delicate. Si sciolgono in bocca con questi trucchi proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.