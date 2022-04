le-iene,-dopo-la-freddezza-tra-belen-e-soleil,-teo-mammuccari-conferma:-“adesso-…”

Da ormai diversi giorni non si fa altro che parlare della particolare freddezza avvertita dal pubblico di Italia 1 tra la conduttrice e showgirl argentina Belen Rodriguez e l’ex gieffina Soleil Sorge. Proprio quest’ultima ha preso parte ad una delle puntate de Le Iene, programma condotto dalla Rodriguez insieme a Teo Mammuccari. Ed è stato proprio il noto conduttore televisivo ad intervenire sulla questione Belen-Soleil esprimendo delle parole che hanno spiazzato molte persone.

Tensione tra Belen e Soleil a Le Iene?

Belen Rodriguez e Soleil Stasi non sono proprio due sconosciute, ma nonostante ciò nel corso della puntata de Le Iene in cui l’ex concorrente del GF Vip 6 è stata ospite ecco che le due giovane donne sono apparse davvero molto fredde e distanti tra loro. Nello specifico per chi non lo sapesse Soleil è stata per un periodo di tempo la fidanzata del fratello di Belen ovvero Jeremias Rodriguez. Ma questo non è l’unico motivo per cui le due donne si conoscono, ed infatti Belen e Soleil hanno anche avuto un flirt in comune. Di chi stiamo parlando? Di Gianmaria Antinolfi.

Le parole di Teo Mammuccari

Da ormai diversi giorni si parla quindi di questa freddezza tra Belen e Soleil e a non passare inosservate sono state nello specifico le parole espresse dal co-conduttore de Le Iene nel corso dell’ultima puntata del noto programma. Stiamo quindi parlando di Teo Mammuccari che dopo aver mandato in onda un filmato con protagonista l’ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne si è espresso affermando “Adesso parliamo di una carissima amica di Belen. La scorsa settimana è venuta a trovarci Soleil Sorge. Sono molto amiche… Non è che le abbiamo proprio steso un tappeto rosso… mi dispiace per lei!”.

Teo Mammuccari ha confermato o no le voci su Belen e Soleil?

Le parole espresse dal conduttore de Le Iene a molti non sono sembrate chiare ma allo stesso tempo sembrerebbero essere riuscite a chiarire un dubbio. Sono infatti tanti a domandarsi se davvero tra Belen e Soleil vi sia stata freddezza e distanza nel corso della puntata de Le Iene sopracitata, e stando a quanto rivelato dal conduttore la risposta sembrerebbe essere proprio si. Forse però Teo Mammuccari voleva solamente divertire i telespettatori o forse no, al momento non sembrerebbe essere ancora chiaro.