le-iene-fanno-uno-scherzo-a-giovanni-ciacci-ma-lui-si-sente-male-e-il-programma-blocca-tutto-immediatamente

Le Iene, ormai, si sono dedicate a fare degli scherzi terribili, più o meno crudeli, a discapito dei personaggi famosi, sulla falsa riga di un altro programma di grandissimo successo di qualche anno fa, “Scherzi a parte” sempre delle reti Mediaset.

Le Iene, programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, hanno già fatto uno scherzo terribile a Gianni Sperti, con la complicità di Tina Cipollari e Maria De Filippi fingendo di accusarlo di aver investito un pedone e poi ne hanno fatto uno anche allo stilista e opinionista di tante trasmissioni televisive, Giovanni Ciacci.

Lo scherzo a Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci è una presenza abbastanza fissa in tv ,qualche anno fa era accanto a Caterina Balivo nel suo Detto fatto e poi quando la conduzione del programma della Rai è passata a Bianca Guaccero, è stato per qualche tempo anche con lei a curare una rubrica, poi si è cimentato anche come ballerino a Ballando con le stelle facendo copia con Raimondo Todaro con il quale è nata una bellissima amicizia che va ancora avanti e ora è opinionista anche nel programma che va in onda su Tv8 accanto alla conduttrice Adriana Volpe. Giovanni Ciacci sarebbe anche dovuto partire per L’Isola dei famosi ma, quando durante i controlli medici di routine che si fanno per vedere se si può essere in grado di sostenere quel programma hanno notato che, poichè Ciacci ha avuto il covid i suoi polmoni non sono ancora in perfetta forma e la sua capacità respiratoria è limitata.

A quel punto la produzione ha ritenuto che non fosse prudente che lui partisse e ha dovuto rinunciare al programma anche se, comunque lui ci teneva molto.

Lo scherzo de Le Iene a Giovanni Ciacci finisce male

Le Iene hanno organizzato uno scherzo a Giovanni Ciacci facendo leva sulla sua paura del buio e così, quando Ciacci in compagnia di un amico si è ritrovato in una situazione al buio, lo stilista ha avuto una crisi di panico così forte che si è sentito male e la produzione ha deciso di smettere immediatamente lo scherzo perchè si è temuti per la sua salute e ha dichiarato così: “Avremmo voluto continuare lo scherzo, ma anche noi ci siamo preoccupati e così siamo subito intervenuti”.