Il celebre inviato de Le Iene si trova in ospedale in queste ore: è stato sottoposto ad un piccolo intervento, ecco le sue parole.

L’inviato de Le Iene si trova in ospedale in queste ore: il celebre volto del programma è stato operato, ecco le sue parole dopo l’intervento al piede

Non c’è pace per gli inviati de Le Iene che negli ultimi giorni sono protagonisti di spiacevoli eventi. Per fortuna, nulla di grave! Proprio pochi giorni fa vi abbiamo raccontato dell’incidente di Stefano Corti durante una partita di padel: l’inviato de Le Iene si è fatto male al volto con una racchetta ed è dovuto correre in ospedale. In un letto ora ci è finito Nicolò De Devitiis, il noto personaggio televisivo quasi sempre protagonista degli scherzi organizzati dal programma ai personaggi VIP del momento! ‘Divanoletto’, come è noto sui social, ha pubblicato poco fa un post in cui svela come ha trascorso le sue ultime ore.

Le Iene, il celebre inviato in ospedale: “Ho subito una piccola operazione”

Nicolò De Devitiis, il celebre inviato de Le Iene, mente di molti scherzi organizzati dal programma, è in ospedale in queste ore. E’ stato sottoposto ad un intervento nelle ultime ore, così come ha annunciato ai suoi fan. Al suo fianco la sua bellissima compagna, anche lei volto noto de Le Iene, Veronica Ruggeri. “tutto rego, stamattina ho subito una piccola operazione al tallone d’Achille; presto sarò pronto per tornare ai concerti” ha scritto ‘divanoletto’, come si fa chiamare sui social. Ecco il post:

Si è operato al piede dunque e vista la sua faccia sorridente e le sue parole spiritose sta più che bene. E’ andato tutto alla grande e presto si rimetterà in piedi. I giovani de Le Iene sono delle rocce: belli e forti!