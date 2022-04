le-iene,-il-gesto-di-belen-su-soleil-sorge-non-piace,-bufera-sui-social

Soleil Sorge nella serata di ieri è stata ospite a Le Iene, insieme a Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Ebbene, dopo lo scherzo che di fatto l’ha vista protagonista, Soleil è stata la protagonista di questa puntata del programma di Italia 1. La presenza dell’ex gieffina all’interno del programma, ad ogni modo, sembra sia stata parecchio discussa. Ma per quale motivo?

Le Iene, ospite in studio Soleil Sorge l’ex gieffina

Soleil Sorge sembra proprio che dopo la partecipazione al Grande fratello vip abbia riscosso un successo davvero straordinario. L’abbiamo vista molto spesso ospite di vari programmi televisivi e radiofonici, è il giudice de La pupa e il secchione show e ieri sera l’abbiamo vista ospite a Le iene. L’infleuncer italo-americana era stata vittima di uno scherzo davvero cattivissimo organizzato proprio dalla produzione de Le iene ed andato in onda la scorsa settimana. Una volta entrata in studio, pare che abbia fatto uno stacchetto molto simpatico e divertente proprio insieme al conduttore Teo Mammuccari.

Belen presenta Soleil al collega Teo Mammuccari e fa l’elenco degli ex fidanzati ma omette il fratello Jeremias

Poi avrebbe persino lanciato un servizio. Pare che siano bastati pochi istanti per far si che in tanti sui social proponessero a Davide Parenti di pensare a Soleil come conduttrice del programma in questione. Belen a quel punto avrebbe presentato Soleil al suo collega, visto che tra l’altro la conosce molto bene essendo stata fidanzata con il fratello Jeremias. Pare che Belen nel presentare Soleil abbia in qualche modo elencato i vari reality ai quali ha preso parte, e poi avrebbe anche elencato i vari fidanzati citando Luca Onestini, Marco Cartasegna, Gianmaria Antinolfi, con il quale anche Belen sembra aver avuto un flirt. In questa lista però, Belen non avrebbe incluso il fratello, nonostante i due siano stati obiettivamente insieme nel 2019.

Belen criticata sui social, piovono critiche

Il fatto che Belen non abbia menzionato il fratello è stato in qualche modo sottolineato da Teo, mentre Soleil si sarebbe semplicemente messa a ridere. Non sono mancate le frecciatine quando sono stati anche menzionati ALex Belli e Delia Duran. Il comportamento di Belen però non è piaciuto ai telespettatori e per questo è stata ampiamente criticata.“Belen è l’ultima persona sulla faccia della Terra che può fare la lista a Soleil”, ha scritto qualcuno. Ed ancora “Si vede palesemente che Belen e Soleil non si possono vedere”.