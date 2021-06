Le Iene, Nicolò De Devitiis dimesso dopo intervento: “Dovrò portare tutore”

Qualche giorno fa Nicolò De Devitiis è stato ricoverato in una clinica della Liguria. L’inviato de Le Iene, apprezzato per i suoi servizi, si è sottoposto a un intervento chirurgico al tallone d’Achille. Ad annunciare la triste vicenda era stato proprio lui sui suoi profili social con una serie di Stories in cui, con ironia, ha raccontato il motivo del ricovero in una clinica. In ospedale, al suo fianco, la sua fidanzata Veronica Ruggeri, inviata e conduttrice de Le Iene. La compagna, infatti, si è presa cura di lui e non lo ha lasciato solo assistendolo in tutti i suoi bisogni e in tutte le sue necessità.

Oggi sta bene Nicolò De Devitiis dopo l’operazione al tendine del piede, al punto che ha iniziato a documentare la sua convalescenza tra post e stories. In alcune, lo si vede in auto in compagnia di Veronica al volante pronta per riportarlo a casa a Roma. L’inviato ha dichiarato:

“Per una ventina di giorni dovrò portare il tutore e stare fermo. Poi si potrà tornare a ballare, tutto ok”

Ovviamente non ha perso la voglia di sdrammatizzare. Mostrandosi su Instagram aveva ironizzato sul suo camice ospedaliero, poi con una battuta dietro l’altra ha raccontato tutto. Sicuramente non mancheranno nelle prossime ore altre perle divertenti una volta sistemato nella sua abitazione.

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri inseparabili: curiosità sulla loro storia d’amore

Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si amano sempre di più. I due inviati de Le Iene sono diventati inseparabili condividendo non soltanto la vita privata, ma anche quella professionale. Hanno ufficializzato la loro storia d’amore nel 2019 e a luglio festeggeranno il terzo anno. Furono visti insieme in occasione del concerto di Gazzelle.

A quel tempo De Devitiis era single da qualche mese dopo la fine della lunga relazione vissuta con Eleonora Pedron, ex moglie di Max Biaggi. Quel legame terminò ufficialmente a febbraio 2019, stesso periodo in cui la Ruggeri si lasciò con il collega Stefano Corti.

A legare curiosamente Nicolò De Devitiis e Corti, oltre a Veronica Ruggeri, è una circostanza singolare. Anche Stefano ha intrapreso una storia con una ex del famoso motociclista italiano, la cantante Bianca Atzei. I due stanno ancora insieme.