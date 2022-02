le-iene,-teo-mammuccari-nella-bufera-per-la-frase-a-belen-e-poi-interviene-sui-social-e-dice-…

E’ andata in onda pochi giorni fa su Italia 1 la prima puntata de Le Iene. A condurre questa nuova edizione del programma sono Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. Ed ecco che proprio quest’ultimo nelle ultime ore è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica a causa di un presunto insulto sessista rivolto nei confronti della collega. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Teo Mammuccari al centro di una grossa polemica per una presunta frase pronunciata a Le Iene

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto successo in occasione della prima puntata de Le Iene. A finire al centro della polemica è stato il conduttore Teo Mammuccari che secondo quanto riportato da alcuni blog e testate giornalistiche avrebbe rivolto degli insulti alla collega Belen. E nello specifico le avrebbe dato della “put..na”. Nel video è però possibile vedere una Belen sorridente e per nulla infastidita. In tanti si sono quindi domandati, come mai?

Il video realizzato da Le Iene

Proprio Le Iene nelle scorse ore ha pensato bene di mettere a tacere tutte queste false notizie sul conduttore sostenendo che niente di tutto quello di cui si è tanto discusso è vero. E definendo tali notizie delle ‘fake news’. A sostegno di tale tesi la trasmissione ha subito provveduto alla realizzazione di un video attraverso il quale ha voluto spiegare proprio come potrebbe nascere una falsa notizia, come quella che ha coinvolto Mammuccari. Nel video in questione vengono mostrati i titoli di alcuni giornali e blog e articoli nei quali vengono riportate le parole che, secondo alcuni, il conduttore avrebbe rivolto alla collega. Ovvero “Non sembri, sei una put..na, stiamo parlando di te”.

La spiegazione del programma di Italia 1

In realtà tali parole Teo Mammuccari non sembrerebbe averle mai pronunciate, o almeno non tutte. Le Iene proprio per difendere il conduttore e far capire al pubblico che quelle parole non sono state mai pronunciate ha agito isolando l’audio del conduttore che avrebbe semplicemente affermato “No sembri, stai raccontando, cioè… Stiamo parlando di te”. Queste le parole espresse dal conduttore, andate in onda e mal interpretate. Sia Belen che Teo Mammuccari hanno condiviso il video realizzato da Le Iene. E proprio il conduttore finito al centro della polemica ha aggiunto al video poche parole ovvero “Perdono i vostri insulti. La stampa crea questi mostri. Non siete colpevoli, capisco tutto ma ora vi prego di non credere a tutto”.