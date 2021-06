le-iniezioni-di-covid-19-stanno-diffondendo-nuove-“varianti”-di-coronavirus

Leggimi questo articolo

Una nuova ricerca dell’Università di Tel Aviv ha scoperto che la variante sudafricana, come la chiamano, si manifesta principalmente nelle persone a cui è già stata iniettata la terapia genica con RNA messaggero (mRNA) di Pfizer e BioNTech.

Lo studio, che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria, indica che la variante B.1.351 è 8 volte più prevalente nelle persone a cui è stata fatto il vaccino – 5,4% rispetto allo 0,7% delle persone che stanno dicendo no al vaccino.

“Abbiamo riscontrato un tasso sproporzionatamente più alto della variante sudafricana tra le persone vaccinate con una seconda dose, rispetto al gruppo non vaccinato”, ha affermato Adi Stern dell’istituto. “Ciò significa che la variante sudafricana è in grado, in una certa misura, di sfondare la protezione del vaccino”.

“È il primo – studio – al mondo ad essere basato su dati del mondo reale, che dimostrano che il vaccino è meno efficace contro la variante sudafricana, rispetto sia al virus originale che alla variante britannica”, ha affermato il prof. Ran Balicer, direttore di ricerca presso Clalit Health Services, che ha anche contribuito allo studio.

I vaccini contro il Covid-19 sono davvero un test del QI

I ricercatori affermano di essere rimasti scioccati dai risultati, visto che i funzionari governativi di tutto il mondo insistono sul fatto che i vaccini contro il coronavirus di Wuhan (Covid-19) ” cureranno ” la pandemia una volta che tutti li riceveranno .

“Sulla base dei modelli nella popolazione generale, ci saremmo aspettati un solo caso della variante sudafricana, ma ne abbiamo visti otto”, ha dichiarato Stern al Times of Israel . “Ovviamente questo risultato non mi ha reso felice.”

“Anche se la variante sudafricana che supera la protezione del vaccino, non si è diffusa ampiamente tra la popolazione”.

Non esistono dati corrispondenti per il vaccino Moderna perché quello non è stato incluso nello studio. La nostra ipotesi è che ci sarebbe stato un risultato simile poiché l’iniezione di Moderna contiene la stessa tecnologia di Pfizer.

“Questi risultati preliminari richiedono una continua attenzione alla diffusione di questo ceppo in Israele, sottolineando la necessità di monitoraggio epidemiologico e sequenziamento sistematico, al fine di contenere l’ulteriore diffusione della variante sudafricana in Israele”, ha aggiunto Stern.

“Ciò significa che il vaccino Pfizer-BioNTech, sebbene altamente protettivo, probabilmente non fornisce lo stesso livello di protezione contro la variante sudafricana (B.1.351) del coronavirus”.

Nonostante questi problemi, Israele continua a spingere i suoi residenti a farsi iniettare per comprare, vendere e viaggiare in tutto il paese. Agli israeliani viene detto che devono ottenere un “passaporto vaccinale” per partecipare alla “nuova normalità”, altrimenti saranno relegati allo status di cittadini di seconda classe.

“Non capisco perché le persone stiano ricevendo il vaccino in primo luogo”, ha scritto un commentatore di Epoch Times .

“Il tasso di mortalità per COVID-19 è di un decimo dell’1%. Permettere che qualcosa venga messo nel tuo corpo che non è verificato o certificato è folle. Ci sono circa 320.000 virus nel corpo umano. Forse dovremmo lasciare che la natura faccia il suo corso per questo particolare virus”.