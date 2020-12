le-maldive-come-non-le-avete-mai-viste:-i-tour-virtuali-da-sogno

Voglia di evadere e di volare (almeno con la fantasia) in posti esotici e lontani? Perché non farlo alle Maldive magari curiosando nel nuovo sito Maldives Virtual Tour, un portale in cui scoprire, tappa dopo tappa, le splendide spiagge di sabbia bianca e i mari cristallini.

Un vero tour virtuale per immaginarsi con i piedi nell’acqua o in riva, in totale relax sotto una palma, magari sorseggiando un ottimo cocktail.

L’idea promossa da Visit Maldive è perfetta per chi vuole concedersi una pausa con l’immaginazione, scoprendo una dopo l’altra immagini e video sorprendenti, direttamente da casa. In questo momento difficile per il turismo, a causa della pandemia da Covid-19 che ha colpito in tutto il mondo bloccando i viaggi, questa simpatica idea è perfetta per passare qualche momento di distrazione e, magari, scoprire nuove destinazioni paradisiache in cui programmare la prossima fuga, quando si potrà tornare a viaggiare.

Da scoprire, per esempio, le spettacolari vedute aeree (e a 360°) di alcuni resort come Hideaway Beach Resort & Spa, Furaveri Maldives, Reethi Faru Resort e Fushifaru Maldives mentre i più nostalgici apprezzeranno il video immersivo per fare un tuffo nei fondali dell’atollo di Noonu (dove ha sede anche uno dei resort più lussuosi al mondo). Del resto questa zona è circondata da un meraviglioso e allo stesso tempo delicato ecosistema e una vita marina davvero incredibile.

E a proposito di atolli ce n’è uno completamente ricoperto da spiagge di sabbia bianca dove le acque dell’Oceano sono turchesi e le palme sono rifugio perfetto per riposarsi. Si tratta di Lhaviyani dove i Ferragnez hanno trascorso la luna di miele e in cui ha sede anche il Cocoon Maldives, un magico resort di design. Un mare blu e dalle mille sfumature che vanno dall’azzurro al turchese nel fantastico atollo di Raa, in cui si trova anche il bio-luxury Reethi Faru Resort.

Meravigliose delle Maldive anche le immagini dell’altalena posizionata sulla spiaggia del Furaveri Maldives Resort situato sempre nell’atollo di Raa. Un perfetto istante da immortalare, nel silenzio, circondati da una natura splendida, ancora più bella al tramonto.

Un momento magico, quello di fine giornata, che si può ammirare anche nell’atollo di South Male: sul sito, infatti, sono presenti romantiche fotografiche di tramonti. L’ideale per sognare ancora di più questa meta paradisiaca, considerata la migliore destinazione del mondo e tra i sogni esotici degli italiani.