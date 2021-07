“le-mani-addosso…”,-miryea-stabile-senza-freni-sui-social:-con-chi-ce-l’ha

La giovane ex Pupa esige rispetto, cosa le è successo?

Miryea Stabile è una ex concorrente e vincitrice della quarta edizione del La Pupa e il Secchione e viceversa ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Nelle scorse ore ha voluto raccontare uno spiacevole episodio capitatole.

La ragazza di 24 anni, nata a Brescia è una ballerina e influencer molto seguita e proprio per questo ha voluto lanciare un appello.

La sua notorietà la porta ad incontrare molti fan che le chiedono selfie e video insieme, ma alcuni vanno un po’ oltre la cortese concessione dell’influencer.

La ex naufraga dell’Isola dei Famosi, proprio in merito alle molte richieste dei fan di poter fare foto e video insieme a lei, a tenuto a precisare la sua posizione, dichiarando:

” Io sono la prima che gioisce quando mi chiedete le foto perché è una cosa bellissima e sono piena di euforia in quel momento… Quindi, anche per i più timidi, non abbiate timore, perché fa solo piacere. E fin qui si tratta di una semplice foto, un boomerang, una domanda, un come stai? O un saluto. Nessun problema”.