Le melanzane a funghetto fatte al forno, più delicate di quelle fritte: “Hanno lo stesso sapore”

Le melanzane a funghetto al forno sono un contorno campano buonissimo e facile da fare. Questa versione di Chiara Passion, senza frittura è un cavallo di battaglia della mamma. Chiara spiega: “Vi assicuro che traggono in inganno alla grande, infatti tutti quelli che le provano pensano che siano le classiche a funghetto che richiedono la frittura”. Questa ricetta fatta al forno oltre ad essere una ricetta più leggera, si fa anche velocemente, pronta in poche mosse, in poco tempo, insomma sciuè sciuè.

Dopo aver tagliato le melanzane a tocchetti, da ciò deriva la parola a fughetto, si cuociono in forno con un filo di olio evo per 10 minuti. Intanto si prepara un sughetto veloce in padella con pomodorini freschi e appena le verdure sono cotte si “tuffano” nel condimento e si fanno insaporire aggiungendo basilico fresco. Sono un contorno saporitissimo ma potete anche usarle per condire la pasta aggiungendo provolone e formaggio, per condire pizze e focacce, insomma una nuova ricetta che amerete!!!

Ingredienti MELANZANE A FUNGHETTO al forno

3 melanzane circa 450 g

circa 250-300 g di pomodorini

1 spicchio di aglio

olio extra vergine di oliva

basilico

sale

MELANZANE A FUNGHETTO, ISTRUZIONI

Accendete il forno a 190° funzione ventilata. Lavate le melanzane, asportate il peduncolo, tagliatele a tocchetti. Rivestite una teglia con carta forno, disponete in un unico strato le melanzane. Condite con un filo di olio ed infornate in forno già caldo per circa 15 minuti, fino a quando sono cotte.

Intanto in una padella soffriggete dolcemente l’aglio con l’olio, aggiungete i pomodorini tagliati in quattro, fate cuocere a fiamma dolce per 5 minuti. Unite le melanzane, aggiustate di sale e fate insaporire per circa 2-3 minuti aggiungendo basilico fresco. Sono ottime sia tiepide che fredde.

