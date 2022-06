le-melanzane-a-funghetto,-la-super-ricetta-di-cannavacciuolo.-il-trucco-per-farle-sciogliere-in-bocca

Le melanzane a funghetto di Cannavacciuolo si sciolgono in bocca, il trucco dello chef: “Aggiungo un cucchiaino di questo ingrediente”. Un contorno davvero magico. Un contorno profumato e gustosissimo, ottimo sia da mangiare da solo, con il pane che da accompagnare a carni, polpette e secondo vari.

C’è chi preferisce assaporare questo piatto anche da solo, con tanto pane, dato che il sapore e la delicatezza sono davvero unici. Gli ingredienti sono unici, ma come tutte le pietanze ci sono insidie e suggerimenti da cogliere. La ricetta che proponiamo è quella dello chef Cannavacciuolo, andiamo a vedere quindi come si preparano e quali sono i trucchi del maestro.

melanzane a funghetto di Cannavacciuolo

Ingredienti per 4 persone

4 melanzane

100 g di pomodori datterini

1 spicchio d’aglio

basilico

farina

olio extravergine di oliva

sale pepe

Per la frittura

500 ml di olio di semi di arachide

Preparazione

Tagliate le melanzane a quadratini, salateli e infarinateli. Friggeteli in olio di semi di arachide a 170 °C e, una volta dorati, toglieteli dall’olio e asciugateli su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Mettete l’olio extravergine di oliva e l’aglio tritato finemente in una casseruola, soffriggete leggermente e aggiungete i pomodori tagliati a metà. Unite le melanzane, coprite la casseruola e cuocete a fuoco basso per qualche minuto. A cottura ultimata unite il basilico spezzettato, regolate di sale e pepe e servite.

