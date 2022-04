le-microplastiche-nei-mari-ci-danneggiano-ognuna-in-maniera-diversa-e-“stanno-alterando-il-clima”

Dal fondo degli oceani ai poli, dalle vette più selvagge alla placenta e al sangue umano. Le microplastiche sono ovunque, ma ancora poco sappiamo sui loro effetti sulla salute. Un importante studio del Cnr-Irsa ha adesso scoperto che gli effetti della presenza di microplastiche in acqua variano al variare del tipo di plastica. In acqua, i batteri che crescono sulle microparticelle di pneumatici, ad esempio, sono più pericolosi per l’ambiente rispetto a quelli che si sviluppano sui frammenti delle bottiglie di plastica, che invece possono porre problemi più seri per la salute dell’uomo (e sono esattamente quelle ritrovate nel sangue del 75% dei volontari in un recente studio). La ricerca è appena stata pubblicata sul Journal of Hazardous Materials. “In un sistema che replica un fiume o un lago italiano abbiamo comparato le comunità batteriche che crescono sul polietilene tereftalato (Pet) ricavato da una bottiglia di bibita, molto abbondante in acqua, con quelle che si sviluppano su particelle di pneumatico, finora quasi sconosciute a causa del fatto che tendono a non galleggiare e affondano in profondità”, ci spiega Gianluca Corno del Cnr-Irsa. “Abbiamo quindi dimostrato che la prima offre rifugio a batteri patogeni umani che possono causare rischio immediato per la salute umana. Le particelle di pneumatico, grazie al rilascio costante di materia organica e nutrienti, favoriscono invece la crescita abnorme di batteri cosiddetti opportunisti che, pur non causando un rischio diretto per l’uomo, causano una perdita di qualità ambientale, di biodiversità microbica, e un conseguente depauperamento dell’ecosistema”. Le comunità batteriche che crescono sulle microplastiche sono chiamate biofilm, e sono state studiate finora senza approfondirne le differenze legate al tipo di plastica su cui proliferano, ma come un unico comparto detto plastisfera. Questo inatteso risultato pone quindi le basi di una rivoluzione nello studio degli habitat inquinati: “Per la prima volta, siamo di fronte alla necessità di riconsiderare i metodi di analisi dell’inquinamento da microplastiche”. Il fatto cioè che un tipo di plastica – come gli pneumatici appunto – possa alterare un ecosistema molto di più rispetto a un altro tipo di plastica, modificherà le nostre conoscenze sull’impatto dei rifiuti negli ecosistemi se, “in nazioni come l’Italia, i fiumi sono particolarmente esposti a questo tipo di inquinamento”, precisa Corno.

Come rivela il New York Times in una approfondita indagine, nei mari e negli oceani le microplastiche si sono introdotte – abbondantemente – nella cosiddetta neve marina. Non esiste immersione nel mare profondo senza essere circondati da un turbinio di particelle biancastre, che fluttuano, ruotano, danzano come sospinte dal vento, esattamente come in una nevicata copiosa. Questa neve marina è una delle basi fondamentali su cui si fonda l’ecologia dell’intero pianeta. E capire come le microplastiche stanno interagendo con essa sta alla base (anche) di fenomeni come i cambiamenti climatici. Normalmente, questa perenne nevicata che va a ricoprire i fondali oceanici è composta da virus, batteri, cadaveri, pezzi di gusci e altri “relitti”. Una sorta di pioggia di morti potremmo dire, che include anche esseri viventi, e che si trascina verso gli abissi, dove diventa cibo per comunità spesso ancora poco conosciute di animali. Il ruolo della neve marina è ben noto in termini ecologici, almeno per quanto riguarda l’alimentazione degli animali che vivono dove la luce non arriva più. Ad esempio il “calamaro vampiro dall’inferno”, il cui nome nasconde in realtà un animaletto pacifico e lento, specializzato nel raccogliere e mangiare la neve marina. Sul fondo, migliaia di altri organismi filtrano la nevicata, o la raccolgono tra i fanghi e le argille. Tra le poche cose che sappiamo con certezza di questo buio universo c’è che la neve marina aiuta a tenere in vita l’intero pianeta. Anche gli oggetti di plastica più grandi, negli oceani, vengono degradati in miliardi di micropezzi, che svilupperanno biofilm di microbi distinte: il “plastisfero” lo ha battezzato Linda Amaral-Zettler, scienziata del Royal Netherlands Institute for Sea Research. Le microplastiche possono ospitare così tanti autostoppisti microbici da contrastare il loro naturale galleggiamento, facendo affondare la zattera. Ma se i biofilm si degradano durante la discesa, la plastica potrebbe risalire, portando le microplastiche a un continuo saliscendi nella loro colonna d’acqua. I “fiocchi” di per sé offrono poche informazioni sulla velocità con cui stanno affondando alcune nevi, il che sarebbe fondamentale per capire per quanto tempo la plastica resta in movimento prima di depositarsi sul fondo del mare. Per rispondere a queste domande con un budget limitato, alcuni scienziati hanno creato e manipolato la propria neve marina in laboratorio. Un gruppo di studio americano ha scoperto che ogni tipo di microplastica testato si è aggregato alla neve marina e microplastiche come il polipropilene e il polietilene – normalmente troppo galleggianti per affondare da sole – affondavano facilmente una volta incorporate nella neve marina, e tutta la neve marina contaminata da microplastiche è affondata molto più velocemente della neve marina naturale. L’ipotesi è che questo potenziale cambiamento della velocità della neve potrebbe avere vaste implicazioni sul modo in cui l’oceano cattura e immagazzina il carbonio: nevicate più veloci potrebbero immagazzinare più microplastiche nelle profondità oceaniche, mentre nevicate più lente potrebbero rendere le particelle cariche di plastica più disponibili ai predatori.

Esperimenti simili eseguiti a Creta, con il finanziamento del programma di ricerca Horizon 2020 dell’Unione Europea, hanno provato a imitare la neve marina su scala più ampia. Il risultato è stato che i carichi d’acqua marina più ricchi di microplastiche hanno prodotto non solo più neve marina, ma anche più carbonio organico, poiché la plastica offriva più superfici per la colonizzazione dei microbi. Tutto ciò potrebbe seminare nelle profondità oceaniche ancora più carbonio e alterare la pompa biologica dell’oceano, che aiuta a regolare il clima. Poi c’è l’impatto sulla fauna marina. I calamari di mezz’acqua migrano verso la superficie di notte per nutrirsi di pesci e copepodi, che mangiano direttamente la microplastica. I calamari vampiri, che come detto vivono in acque più profonde con meno microplastiche, avevano però livelli ancora più elevati di plastica nello stomaco. I ricercatori hanno trovato fibre e perline nei tratti digerenti di pesci lanterna, pesce accetta e altri pesci che migrano su e giù nel mesopelagico, da 650 a 3.300 piedi di profondità (nei pesci che vivono in superficie, il rinvenimento di plastiche nei tratti digerenti era già ampiamente noto). Succede anche perché alcune platiche luminescenti attirando i pesci come un’esca. Un modello matematico ha stimato che nel 2010 gli oceani del mondo hanno prodotto 340 quadrilioni di aggregati di neve marina, che potrebbero trasportare fino a 463.000 tonnellate di microplastica sul fondo del mare ogni anno. Gli scienziati stanno ancora esplorando esattamente come sta affondando questa neve di plastica, ma sanno per certo che alla fine tutto affonda nell’oceano. I calamari vampiri vivranno e moriranno e alla fine diventeranno neve marina essi stessi. Ma le microplastiche che li attraversano rimarranno stratificate, a segnare la nostra era molto tempo dopo la scomparsa degli umani. Ce la faremo a migliorare questa situazione? La plastica non arriva solo direttamente dai rifiuti di Paesi che, come ad esempio in Asia, non hanno un sistema di gestione dei rifiuti e li abbandonano nell’ambiente. Ampia fonte di microplastiche sono lavatrici e asciugatrici, quando lavorano con capi sintetici. Secondo un recentissimo rapporto commissionato da Electrolux, ‘The Truth About Laundry – Microplastic Edition”, che ha coinvolto 15.000 adulti in 15 Paesi europei, il 94% di noi non sa quanta e quale plastica c’è nei vestiti. Il problema non li sfiora. Nel dettaglio, il 68% degli europei non sa che il nylon è una fibra di plastica e il 62% che il poliestere, la fibra più usata al mondo, è plastica. Parte del problema, secondo Sarah Schaefer, Electrolux VP Sustainability (Europe), è la mancanza di consapevolezza del significato di ‘sintetico’. “Siamo diventati così abituati alla frase ‘materiale sintetico’ che la maggior parte di noi ha perso di vista il fatto che la maggioranza di questi materiali sintetici sono plastica”, ha detto. “Facendo una serie di piccoli passi, tra cui l’installazione di un Filtro per le Microplastiche, ognuno di noi può ridurre l’impatto ambientale dei prodotti tessili” oppure naturalmente può semplicemente decidere di non acquistarli, preferendo i tessuti naturali. Circa mezzo milione di tonnellate di microfibre di plastica viene rilasciato in mare ogni anno con il lavaggio dei tessuti (dati del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, UNEP), l’equivalente di 3 miliardi di magliette in poliestere.

